Jarosław Kaczyński nie zawsze był przeciwnikiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie kampanii prezydenckiej w 2010 roku prezes PiS przekazał na aukcję album i zadeklarował, że wrzuci pieniądze do puszki. Tamte słowa przypomnieli mu właśnie internauci. W sieci można też obejrzeć fragment wywiadu Danuty Holeckiej z Jerzym Owsiakiem sprzed kilku lat.

Joanna Kluzik-Rostkowska i Jarosław Kaczyński, 2010 rok Fot. JACEK WASZKIEWICZ / REPORTER

W trakcie kampanii prezydenckiej w 2010 roku Jarosław Kaczyński publicznie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości na licytację przekazał nawet album o polskiej przyrodzie. Pojawiły się w nim dodatkowo podpisy złożone m.in. przez Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska.

– Mam nadzieję, że z tym serduszkiem to zostanie wzięte przez pana Owsiaka i zlicytowane. To jest nasz dar na tę akcję – mówił 13 lat temu Jarosław Kaczyński. Zadeklarował też wówczas, że wrzuci pieniądze do puszki.

– Jeżeli chodzi o WOŚP, to na pewno spotkam gdzieś na ulicy tych, którzy zbierają i na pewno wrzucę solidny banknot – zapowiadał publicznie prezes PiS, który w 2010 roku ubiegał się o urząd prezydenta RP.

Danuta Holecka w TVP też dziękowała Jerzemu Owsiakowi

W sieci internauci udostępniają też inne archiwalne nagrania. Na jednym z nich jest fragment wywiadu, jaki prezenterka "Wiadomości" TVP Danuta Holecka przeprowadziła w publicznej telewizji z szefem WOŚP Jerzym Owsiakiem.

Holecka dziękowała Orkiestrze za niesienie pomocy. Dodała też, że ze sprzętu zakupionego dzięki zbiórce skorzystał także jej syn.

– Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo wstawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek korzystał sam wiele lat temu z inkubatora dobrze wyposażonego, waszego, był też z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uratowaliście wiele ludzkich istnień. Dzięki temu, że mogła być dobra i szybka diagnoza, dzięki temu, że mógł być dobry inkubator czy pompa insulinowa. To musi być chyba ogromna satysfakcja – stwierdziła kilka lat temu prezenterka.

– Robimy to jak najlepiej i jak tylko możemy to zrobić – odparł Jurek Owsiak. – I róbcie to do końca świata i o jeden dzień dłużej – powiedziała Danuta Holecka, po czym przekazała na aukcję WOŚP swój długopis.

Jerzy Owsiak uderzył w Polska Press

Czasy, kiedy WOŚP gościła w Telewizji Polskiej, skończyły w momencie przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Nieprzychylne zbiórce są także media prorządowe. Jak już informowaliśmy w naTemat, w czasie tegorocznego, 31. Finału WOŚP, Jerzy Owsiak zwrócił się w ostrych słowach do gazet Polska Press.

– Jeżeli w waszych gazetach regionalnych nie ukaże się opowieść o waszej społeczności, to będzie to największy obciach i wstyd. Nie będziecie sobie mogli spojrzeć w lustro – powiedział na konferencji Jerzy Owsiak. Dalej porównał dziennikarzy, którzy ignorują fakt trwania WOŚP, do lekarza, który odmawia pacjentowi pomocy.

– Jeżeli zaniechacie swojej pracy, to nie wykonujcie jej już nigdy. Róbcie coś innego, bo to największy obciach, że jedna osoba zakazała wam pisać o tym, co się dzieje w waszym regionie. Jeżeli nie będziecie pisali, spalcie się ze wstydu. Pisać, do roboty! – dodał.