Stare zabawki: Co z nimi zrobić? Gdzie możemy wyrzucić zepsute lalki czy klocki?

W domach wielu osób, szczególnie tych, które mają dzieci, zalega wiele zabawek. Wasze pociechy nie chcą się już nimi bawić? A może te przedmioty są już stare i popsute, a Wy nie wiecie, co z nimi zrobić? Gdzie pozbyć się zabawek?

Podpowiadamy, gdzie wyrzucać stare zabawki. Fot. OSCAR DEL POZO / AFP / East News

Jeśli mamy stare zabawki, które są jeszcze całe i w dość dobrym stanie, nie powinniśmy ich wyrzucać do śmieci. Zamiast tego warto oddać je dzieciom w naszej rodzinie, wśród znajomych lub potrzebującym dzieciom. Chętnie zostaną one przyjęte w domach dziecka, w domach samotnej matki, w dziecięcych oddziałach szpitalnych, w fundacjach, rodzinach zastępczych, w świetlicach czy niektórych przedszkolach lub szkołach.

Gdzie wyrzucić stare pluszaki i miśki?

Miejsce uszkodzonych i zniszczonych pluszowych zabawek jest w czarnym pojemniku na odpady zmieszane, ponieważ są one łączone z różnych materiałów i surowców. Możemy też oderwać od nich w pełni plastikowe elementy i wrzucić je do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.

Gdzie wyrzucić lalkę i wózek dla lalek?

Z tego samego powodu do czarnego pojemnika trafiają lalki barbie. Możemy tam jednak wyrzucić same ubranka, a gołe lalki (jeśli one całe lub ich poszczególne elementy są zrobione z jednego rodzaju plastiku, który można poddać recyklingowi) umieścić w żółtym śmietniku na sztuczne tworzywa. Z tego powodu ważne jest czytanie etykiet na opakowaniach zabawek.

Wózki dla lalek traktujemy jako odpady wielkogabarytowe, stąd musimy albo zawieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub wrzucić do kontenera na gabaryty (harmonogram wywozu znajdziemy na stronie naszego urzędu miasta lub gminy).

Gdzie wyrzucać gumowe, plastikowe i metalowe zabawki?

Tutaj sprawa również nie jest taka oczywista. Wiele z tych zabawek często składa się z kilku trwale połączonych rodzajów surowców sztucznych, z których części nie można rozdzielić i poddać recyklingowi. W takich przypadkach nie możemy ich wrzucić do żółtego pojemnika, tylko umieszczamy je w tym czarnym.

Do kosza żółtego mogą trafić tylko, jeśli te materiały nie są złączone lub jeśli zabawka jest zrobiona w pełni z jednego rodzaju plastiku, metalu.

Gdzie wyrzucić puzzle i gry planszowe?

Puzzle piankowe umieszczamy razem z odpadami zmieszanymi, zaś te papierowe: w niebieskim pojemniku na papier. W tym drugim lądują także gry planszowe z tektury. Jeśli planszówki są natomiast zrobione z kilku materiałów (np. powleczone folią), to umieszczamy je w czarnym śmietniku. Do żółtego pojemnika trafiają jedynie metalowe lub plastikowe elementy, takie jak np. pionki.

Gdzie wyrzucić klocki lego?

Tutaj akurat nie ma dylematu, ponieważ klocki lego powinny zostać wyrzucone do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i metale.

Gdzie wyrzucić drewniane zabawki?

Tak jak wszystkie inne wykonane z drewna rzeczy, drewniane zabawki (niezależnie od tego, czy są impregnowane), jeśli są mniejszych rozmiarów (np. klocki), wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Z kolei większe drewniane zabawki, takie jak np. sanki czy konik na biegunach, powinny trafić do najbliższego PSZOK-u.

Gdzie wyrzucamy zabawki elektroniczne?

Zabawki na baterie, a więc wszelkie gadżety elektroniczne, traktujemy tak jak wszystkie inne elektrośmieci. Możemy więc albo zawieźć je do PSZOKU, albo do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), jeśli takowy kursuje w naszym mieście (jeśli tak, harmonogram wywozu śmieci z danych dzielnic znajdziemy na jego stronie internetowej lub na stronie naszego urzędu miasta.