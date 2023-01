Z

Zagraniczne media poinformowały w niedzielę, że nie żyje Annie Wersching. Amerykańska aktorka, która była najbardziej znana przede wszystkim z występów w telewizji i roli w grze "The Last of Us", zmarła po wieloletniej walce z nowotworem.

Annie Wersching, odtwórczyni Tess w grze "The Last of Us", zmarła na nowotwór. Fot. imageSPACE / Associated Press / East News

Nie żyje Annie Wersching. Amerykańska aktorka od 2020 roku zmagała się z nowotworem.

Telewizyjna gwiazda użyczyła głosu postaci Tess w grze "The Last of Us". Obsadza hitu Naughty Dog pożegnała się z nią za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wersching wystąpiła m.in. w serialach "24 godziny", "Pamiętniki wampirów" i "Star Trek Picard".

Annie Wersching nie żyje

Śmierć Annie Wersching potwierdził w oświadczeniu dla stacji CNN przedstawiciel aktorki Craig Schneider. W komunikacie głos zabrał także mąż zmarłej, Stephen Full. "W duszy tej rodziny jest dziś ogromna dziura. Ale zostawiła nam narzędzia do wypełnienia jej. Potrafiła znaleźć cud nawet w najprostszych rzeczach. Nie potrzebowała muzyki do tańca. Nauczyła nas nie czekać, aż przygoda nas znajdzie. 'Idźcie ją znaleźć. Jest wszędzie'. I znajdziemy ją" – napisał.

Widzowie kojarzyli Wersching przede wszystkim z ról agentki FBI Renee Walker w serialu sensacyjnym "24 godziny" z Kieferem Sutherlandem, Lillian "Lily" Salvatore w "Pamiętnikach wampirów" i Tess w grze "The Last of Us".

Obsada gry "The Last of Us" żegna Wersching

Twórca "The Last of Us" i dyrektor kreatywny serialowej adaptacji HBO Max, Neil Druckmann, pożegnał się z Wersching za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Właśnie dowiedziałem się, że zmarła moja droga przyjaciółka Annie Wersching. Straciliśmy piękną artystkę i pięknego człowieka. Moje serce jest zdruzgotane. Myślami jestem z jej bliskimi" – czytamy w jego tweecie.

"Nigdy nie marnujcie okazji, by powiedzieć komuś, że jesteście wdzięczny za prosty dar, jakim było poznanie go. Annie, dałaś do roli Tess wiele z siebie. Twoja siła jest jej siłą" – dodał na Twitterze Troy Baker, odtwórca Joela w grze "The Last of Us".

"Dobranoc, droga Annie. Wszyscy cię kochają. Dziękujemy za to, co dla nas zrobiłaś" –skomentowała doniesienia Merle Dandridge, która i w grze, i w serialu "The Last of Us" zagrała Marleen.

Annie Wersching - pozostałe role i życie prywatne

Przypomnijmy, że w 2007 roku urodzona w mieście Saint Louis aktorka wcieliła się w Amelię Joffe w serialu ABC "Szpital miejski", zaś w 2014 roku obsadzono ją w roli ukochanej Harry'ego Boscha w serialu "Bosch" od Amazon Prime. Rok temu widzowie mogli oglądać ją jako Królową Borg w "Star Trek Picard" z Patrickiem Stewartem. W lecie 2020 roku u Wersching zdiagnozowano nowotwór. O chorobie nie mówiła publicznie. W niedzielę 29 stycznia 2023 roku zmarła w wieku 45 lat, zostawiając męża i trzech synów. Aktorka z "Opowieści podręcznej", Ever Carradine, założyła na platformie GoFundMe zbiórkę, aby wesprzeć finansowo rodzinę hollywoodzkiej gwiazdy. Występ w "Star Trek Picard" był ostatnią rolą Wersching.