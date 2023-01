P

Po 4. sezonie "Stranger Things" widzowie zachwycali się piosenką "Running Up That Hill" Kate Bush, a po premierze pierwszego odcinka serialu "The Last of Us" pokochali kawałek Depeche Mode. Zespół może pochwalić się wzrostem liczby słuchaczy na Spotify. Czy fenomen autorki "Babooshki" się powtórzy?

Jakie znaczenie w serialu "The Last of Us" ma piosenka "Never Let Me Down Again" zespołu Depeche Mode? Fot. imago stock&people / EAST NEWS; kadr z serialu "The Last of Us"

W pierwszym odcinku serialu "The Last of Us" mogliśmy usłyszeć piosenkę "Never Let Me Down Again" Depeche Mode.

Widzowie adaptacji popularnej gry o Joelu i Ellie zakochali się w kawałku brytyjskiego zespołu. Utwór pochodzi z 1987 roku i właśnie przeżywa swoją drugą młodość.

Jakie znaczenie w serialu "The Last of Us" ma piosenka "Never Let Me Down Again" zespołu Depeche Mode?

Na Spotify skoczyła liczba odsłuchać "Never Let Me Down Again". Depeche Mode mogą powtórzyć sukces Kate Bush i jej "Running Up That Hill".

Piosenka Depeche Mode przeżywa drugą młodość dzięki "The Last of Us"

W finale pilotażowego odcinka serialu "The Last of Us" - będącego adaptacją gry Naughty Dog o tym samym tytule - mogliśmy usłyszeć utwór "Never Let Me Down Again" autorstwa Depeche Mode. Piosenka z 1987 roku zyskała nowych fanów, dzięki historii o Joelu (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey). Na TikToku pojawia się równie często, co "Running Up That Hill" Kate Bush, która odegrała dużą rolę w ostatniej odsłonie hitu Netfliksa "Stranger Things".

"Never Let Me Down Again" to kawałek z szóstego studyjnego albumu brytyjskiego zespołu "Music For The Masses". Na płycie znalazł się również utwór "Strangelove".

Przypomnijmy, jakie znaczenie dla fabuły serialu ma muzyka Depeche Mode. W pierwszym odcinku Ellie znajduje obok radia (należącego do Joela) książkę z kodami. Jak możemy zrozumieć ich zapis? Otóż piosenki z lat 60. oznaczają, że "wszystko gra", kawałki z lat 70. odnoszą się do "nowego towaru", a te z lat 80. do kłopotów.

– W "Never Let Me Down Again" chodzi o to, że "jadę na przejażdżkę z moim najlepszym przyjacielem" (...) Cóż, Ellie ma wybrać się na przejażdżkę ze swoim najlepszym przyjacielem, a Joel jest niebezpiecznym człowiekiem. Natomiast Joel ma wybrać się na przejażdżkę ze swoją najlepszą przyjaciółką, ale jeszcze nie wie, że ona jest jego najlepszą kumpelą. Ona też jest niebezpieczną dziewczyną – wyjaśnił Craig Mazin, scenarzysta serialu "The Last of Us".

– Teraz przyjrzyjmy się słowom "nigdy mnie nie zawiedź". Oni najpierw będą się zawodzić, potem nie będą i tak w nieskończoność – dodał Mazin. Osoby, które przeszły pierwszą część gry "The Last of Us" z pewnością wiedzą, co twórca serialu miał na myśli.

"Never Let Me Down Again" ma coraz więcej słuchaczy

Zgodnie z doniesieniami portalu Billboard zainteresowanie piosenką z "The Last of Us" z dnia na dzień skoczyło o 220,5 procent, zaś według statystyk zebranych przez muzyczny serwis strumieniowy Spotify liczba odtworzeń "Never Let Me Down Again" wzrosła z 26 tys. w dniu premiery odcinka do 83 tys. (dobę po emisji serialu). Spotify odnotował tym samym 377 proc. wzrost globalnej transmisji.

Co ciekawe, po premierze odcinka "Gdy gubisz się w ciemności" oficjalny kanał Depeche Mode na Youtube zaktualizował tytuł "Never Let Me Down Again", dodając do niego dopisek: "Pojawia się w pierwszym odcinku 'The Last of Us'".