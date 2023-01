P

Politycy PiS często są podzieleni w temacie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pytanie o wspieranie WOŚP usłyszał Adam Niedzielski. Minister zdrowia krótko podsumował, co sądzi o tej inicjatywie.

Adam Niedzielski odpowiedział, co sądzi o WOŚP. Fot. Michal Zebrowski East News, Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

– Mam nadzieję, że te wszystkie dobre gesty, bo to jest suma pewnych dobrych gestów, będą po prostu pomagały. I nie chciałbym, żeby dyskusja na ten temat miała jakiś charakter polityczny – mówił Adam Niedzielski.

Minister zdrowia zabrał głos na konferencji prasowej w Płocku. Dopytywany o WOŚP nie ukrywał, że wspomaga te działania. – Każda działalność, każde wsparcie, i również wsparcie WOŚP, jest bardzo potrzebne i oczywiście musi być szanowane i doceniane – argumentował Niedzielski.

Politycy PiS o WOŚP

Nie wspierają WOŚP – Takie jest powszechne przekonanie o politykach PiS. Pod adresem akcji Jerzego Owsiaka padło już tyle negatywnych słów ze strony partii rządzącej, że trudno sobie wyobrazić, by mogło być inaczej.

A jednak i prezydent Andrzej Duda przekazywał dary na WOŚP, i Lech Kaczyński to robił, nawet Jarosław Kaczyński w 2010 roku przekazał Orkiestrze album o przyrodzie. Jak będzie w tym roku? W rozmowie z Katarzyną Zuchowicz przedstawiciele PiS odpowiadali, czy w 2023 r. w jakikolwiek sposób zdecydują się na wsparcie WOŚP.

Warto zaznaczyć, że wcześniej minister sportu zaangażował się w zbiórkę WOŚP. Kamil Bortniczuk poinformował, że na rzecz fundacji zostanie przekazany specjalny, złoty bilet na Igrzyska Europejskie 2023.

"Dobro, jakie niesie ta akcja, ma wymiar materialny, ale przede wszystkim wymiar społeczny. To forma mobilizacji młodych ludzi do angażowania się w sposób bezinteresowny w pomoc innym. Należy to szanować i wspierać" – cytowano słowa ministra z rządu PiS.

Z drugiej strony mamy jednak na przykład wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, który nie kryje się ze swoją niechęcią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Nie wpłacam na WOŚP, bo nie chcę finansować Owsiaka i jego lewackiej organizacji, ale też imprez tego typu jak Woodstock. Zachęcam do tego, żeby bez pośrednictwa lewackiej organizacji WOŚP, która finansuje imperium Owsiaka, wspierać w inny sposób dzieci, np. dając na Caritas. Te inicjatywy Owsiaka nie mają nic wspólnego z dziećmi – przyznał Kowalski, cytowany przez "Super Express".

31. finał WOŚP

154 606 764 zł – taka kwota widniała chwilę po północy na liczniku WOŚP. To oficjalny i rekordowy wynik na zakończenie finałowej niedzieli, ale nie ostateczna suma. Bilans z pewnością pójdzie w górę. Oficjalne podsumowanie zbiórki tradycyjnie odbędzie się 8 marca. Tym razem zbierane są fundusze na walkę z sepsą.

Zapytaliśmy też mieszkańców Warszawy, dlaczego tak chętnie wspierają fundację Jerzego Owsiaka. Co usłyszeliśmy? Tego dowiecie się z materiału, który w naTemat przygotował Tomek Golonko.