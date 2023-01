– Niestety, w naszym kraju publicznymi pieniędzmi można dysponować dość swobodnie – powiedział Jurek Owsiak podczas wieczornej konferencji prasowej po Światełku do Nieba. Zakończył ją słowami: "My już ruszamy do pracy, bo taka jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pozdrawiamy wszystkich, z prezesem włącznie", a wcześniej zwracał uwagę, by podczas nadchodzących wyborów "pamiętać o społeczeństwie obywatelskim".

Jerzy Owsiak podczas 31. Finału WOŚP fot. Pawel Wodzynski/East News

Jerzy Owsiak w niedzielę wieczorem podziękował wszystkim osobom wspierającym WOŚP i podsumował wciąż trwające zbiórki i licytacje

Parokrotnie nawiązywał do wydawania publicznych pieniędzy, którymi w Polsce – jak stwierdził – "można dysponować dość swobodnie

– Miejcie w sercu nadzieję, że świat dobry to jest świat demokratyczny. (...) I o tym myślcie, gdy będziecie szli na wybory, gdy będziecie głosowali na tych, na których macie ochotę. Ale róbcie to, nie bądźcie obojętni – mówił Owsiak

149 755 396 zł – to kwota, jaką licznik WOŚP pokazuje w poniedziałek wczesnym rankiem. Kwota wciąż rośnie, a wiele licytacji wciąż trwa (w tym te organizowane przez naTemat.pl). Jurek Owsiak w niedzielę wieczorem na konferencji prasowej skomentował wynik, który licznik WOŚP wskazywał bezpośrednio po symbolicznym Światełku do nieba. - Umówiliśmy się z miastem, że pokazu fajerwerków nie robimy. Myślę, że wyznaczamy nowy trend - ogłosił.

Czytaj też: Światełko do Nieba rozbłysło w całej Polsce. Ten pokaz był inny niż w ubiegłych latach

Owsiak z apelem ws. wyborów. "Myślcie o tym, gdy będziecie głosowali"

Szef WOŚP, komentując Światełko do Nieba, powiedział też: "Robimy coś, co pokazuje całemu światu, że mamy w sobie solidarność, empatię, przyjaźń. Że szanujemy się nawzajem. Że nikt nie musi przywozić publiczności, bo ona jest, chce tu być i chcemy być razem ze sobą". Do publiczności zwrócił się też słowami: "pamiętajcie o tym, że to wy budujecie ten kraj".

Wezwał też do "dbania o Polskę, planetę, o Ziemię". – Róbcie wszystko, aby żyć zdrowo w zdrowym świecie. Miejcie w sercu nadzieję, że świat dobry to jest świat demokratyczny, gdzie się szanuje wszystkie prawa, gdzie się słucha obywateli, tworząc społeczeństwo obywatelskie".

Zaapelował, by pamiętać o pójściu na wybory – niezależnie od partii, na którą odda się głos. – O tym myślcie, gdy będziecie szli na wybory, gdy będziecie głosowali na tych, na których macie ochotę. Ale róbcie to, nie bądźcie obojętni – mówił Owsiak.

"Pozdrawiamy wszystkich, z prezesem włącznie"

Z kolei podczas wieczornej konferencji, podczas której podsumowywano kwoty poszczególnych aukcji, Owsiak parokrotnie nawiązywał do tego, jak wydawane są publiczne pieniądze: mówił też o organizowanych za publiczne pieniądze koncertach (nie wskazał jednak, by chodziło np. o "Sylwestra Marzeń" TVP lub inną imprezę organizowaną przez publicznego nadawcę).

– Często mamy do czynienia... z koncertami ku czci, koncertami, które są tylko wokół pewnych artystów, tylko się w tym zamykają. Momentami myślę sobie: czy nie ma innej muzy, czy możemy się bawić w inny sposób, ile to wszystko kosztuje? My o tych kosztach także dużo mówimy – mówił Owsiak.

– Ludzie wiedzą, jaką mamy filozofię. Nie możemy zaprosić sobie gwiazdy za miliardy dolarów, bo tak byśmy chcieli. Nie mamy takich pieniędzy, nie mamy takiego pozwolenia. Pieniądze publiczne... Jak sami wiecie, niestety, w naszym kraju można nimi dysponować dość swobodnie – dodał wymownie.

Stwierdził także, że "organizacje pozarządowe wspaniale robią, najtaniej, różne programy medyczne". – To nie jest jakaś pretensja dla systemu – zastrzegł. – W odróżnieniu od systemu my, jako organizacja pozarządowa, dokładnie przewidujemy, co ma się wydarzyć. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, dokładnie przygotowujemy się, robimy research co mamy kupić, ile co kosztuje i jakie szpitale byłyby beneficjentami. To jest niezwykle ważne, jak się wydaje pieniądze publiczne, społeczne, żeby ludzie wiedzieli, na co mają iść, jakie są plany – dodał.

– Jeżeli mówimy o sepsie, to jest coś zupełnie nowego [w historii zbiórek WOŚP - red.], mamy wspaniałych doradców, lekarzy, techników. I za rok będziemy się z tego znowu rozliczali – podkreślił.

– To jeszcze wszystko trwa, a zbliżamy się do sumy podobnej, jaka była w zeszłym roku [o tej porze]. A zakończyło się wtedy 224 milionami złotych. Nawet jeżeli to będzie mniej, to na pewno nie będzie dużo mniej. Będziemy się cieszyli, że możemy dużo, dużo zrobić – przyznał Owsiak.

Na koniec pozdrowił wszystkich, "z prezesem włącznie". – Czy są jakieś pytania? Nie ma. (...) I my już ruszamy do pracy, bo taka jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pozdrawiamy wszystkich, z prezesem włącznie. Lecimy! – skwitował. Szef WOŚP nie skomentował wprost, o jakiego prezesa chodzi.

Przypomnijmy: w wieczornych "Wiadomościach" TVP Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy poświęcono całe 13 sekund. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Owsiak w trakcie trwania finału apelował też do dziennikarzy Polska Press, którzy mieli dostać wytyczne, by o WOŚP informować jedynie lakonicznie.

Czytaj też: Jerzy Owsiak uderzył w Polska Press. "Jedna osoba zabroniła wam pisać o WOŚP"

Zbiórki naTemat.pl dla WOŚP trwają: licytuj z nami!

1. Film o twoim mieście, który pokażemy w naTemat.pl

Chciałbyś, aby cała Polska dowiedziała się, dlaczego warto jechać do Twojego miasta? Wylicytuj nagranie w ramach cyklu "Po co jechać do" Tomasza Golonki, który w naTemat.pl pokazuje najciekawsze polskie miasta i wyjaśnia, dlaczego warto je odwiedzić.

Zwycięzca aukcji będzie mógł wybrać miejsce, w które pojedzie redakcja naTemat.pl, aby nagrać kolejny odcinek w ramach naszego cyklu "Po co jechać do", a Tomasz Golonko pokaże naszym czytelnikom unikatowe i wyjątkowe miejsca w danej miejscowości. Zwycięzca licytacji będzie mógł także wspólnie z Tomkiem oprowadzić naszych widzów po wybranym mieście. Film zostanie opublikowany w naszych kanałach – na YouTube i na stronie internetowej. Zapraszamy do licytacji TUTAJ! >>

2. Runmageddon z dziennikarzami naTemat.pl

Od ponad roku współpracujemy z organizatorami Runmageddonu, a my sami – jako dziennikarze serwisu – chętnie bierzemy udział w tych imprezach i to w całej Polsce. Na aukcjach WOŚP wystawiliśmy wspólny bieg, który odbędzie się 27 lub 28 maja w Warszawie – dokładny termin, dogodny dla wszystkich, ustalimy indywidualnie po zakończeniu i opłaceniu aukcji. Zapraszamy do licytacji TUTAJ! >>

3. Wywiad z gwiazdą

Proponujemy też m.in. możliwość zdobycia nowego doświadczenia: przeprowadzenia wywiadu z Zofią Zborowską-Wroną w podcaście "TALK SLOW" w naTemat.pl. Nie bójcie się, jeśli nie macie doświadczenia – rozmowę będziecie prowadzić wspólnie z autorką "TALK SLOW" Kasią Gargol. Tematyka wywiadu będzie dowolna.

Podcast "TALK SLOW" to rozmowy z gwiazdami, które prowadzi Kasia Gargol, a ich treść dotyczy wszystkiego, co w życiu ważne. Zapraszamy do licytacji TUTAJ! >>

4. Oprawione zdjęcie autorstwa Macieja Stanika – laureata Grand Press Photo

Maciek Stanik to uznany polski fotograf specjalizujący się w reportażach społecznych, który od 2019 roku tworzy także materiały ze stref kryzysowych, a w konkursie Grand Press Photo 2021 zajął II miejsce w kategorii ŻYCIE CODZIENNE.

Zdjęcia wystawione na naszej aukcji pochodzą z wyjazdu Maćka Stanika do Czarnobyla pod koniec 2021 roku (tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie) i przedstawiają z jednej strony realia życia osób, które pomimo katastrofy w elektrowni jądrowej przed laty nigdy nie opuściły strefy wykluczenia, czyli tzw. samosiołów, a z drugiej pokazują, jak dziś wyglądają strefa wykluczenia oraz miasto Prypeć. Zapraszamy do licytacji TUTAJ! >>

5. Włoska kolacja z Jackiem Pałasińskim w restauracji San Lorenzo

Zwycięzca tej aukcji będzie miał możliwość wyjścia na włoską kolację z Jackiem Pałasińskim do warszawskiej restauracji San Lorenzo.

Jacek Pałasiński to doświadczony oraz szanowany dziennikarz i teatrolog, który spędził we Włoszech 30 lat swojego życia. Możecie go pamiętać z anteny TVN24, a obecnie jest współpracownikiem naTemat.pl. Włoska kultura, życie we Włoszech, ale też dogłębna wiedza na tematy polityczne – w każdej z tych kwestii Jacek Pałasiński czuje się jak ryba w wodzie. Zapraszamy do licytacji TUTAJ! >>