Z

Zapomniany przebój z lat 70. Lindy Ronstadt znów jest hitem. Spotify odnotowało, że w Stanach utwór "Long, Long Time" odnotowało wzrost słuchalności o 4900 procent. To zasługa nowego odcinka "The Last of Us", w którym piosenka jest śpiewana przez Billa (Nick Offerman).

Piosenka "Long, Long Time” Lindy Ronstadt została zaśpiewana w serialu i wróciła na listy przebojów. Fot. "The Last of Us" / HBO Max

W 3. odcinku "The Last of Us" zatytułowanym tak jak wspomniana piosenka - "Long, Long Time" (w polskiej wersji "Do ostatnich dni") odchodzimy na chwilę od głównej fabuły, by poznać historię Billa (Nick Offerman) i Franka (Murray Bartlett)

Odkopany przez twórców utwór Lindy Ronstadt tak spodobał się widzom, że zaczęli go namiętnie słuchać

Podobnie było m.in. z piosenką Kate Bush "Running Up That Hill" czy "Master of Puppets" zespołu Metallica, które zostały użyte w "Stranger Things"

W jednej ze scen 3. odcinka "The Last of Us" widzimy jak Frank, który ledwo co przypałętał się do kryjówki preppera Billa, próbuje na odchodne zagrać na fortepianie utwór ze śpiewnika. Fałszuje tak, że aż uszy więdną. Wtedy do akcji wkracza Bill i pokazuje mu, jak powinien brzmieć. Miłosny utwór zbliżył ich do siebie i tak zostali ze sobą do ostatnich dni.

Piosenkę "Long, Long Time" napisał Gary White, a w oryginale śpiewa ją Linda Ronstadt. Pochodzi z albumu "Silk Purse" i została wydana w 1970 roku. Przez 12 tygodni była na liście Billboard Hot 100 i wspięła się na 25. miejsce. Rok później wokalistka została nominowana za nią do nagrody Grammy. Pomimo tego, że ballada została stworzona w kompletnie innych czasach i świecie, idealnie pasuje też do serialu o apokalipsie grzybów-zombie.

Miłość jest tuż, pomimo burz Tak mi powtarzają, lecz nikogo nie ma już Choć czas leczyć ma, z miłosnych ran Moich nie wygoi, one krwawią już od lat Bo ja walczyłam z całych sil, byś oddał serce mi Ale ciebie będę kochać, do ostatnich dni

"Long, Long Time" Linda Ronstadt powraca po ponad 50 latach. Wielu widzów odkryło piosenkę dzięki "The Last of Us"

Dla wielu widzów było z pewnością pierwsze spotkanie z piosenką sprzed ponad 50 lat, więc zaczęli jej potem słuchać na Spotify. Tym sposobem ballada zaliczyła niesamowity zastrzyk odtworzeń. Serwis zanotował, że tylko w Stanach w porównaniu z zeszłym tygodniem, "Long, Long Time" było przesłuchane 5 tys. razy więcej. "Och, więc wszystkie nasze serca pękały zeszłej nocy" – czytamy we wpisie na Twitterze.

Stare przeboje znów stają się hitami dzięki serialom. Tak było m.in. z piosenką Kate Bush w "Stranger Things"

Ostatnio seriale bardzo często dają drugie życie starym piosenkom. Po pierwszym odcinku "The Last of Us" widzowie rzucili się "Never Let Me Down Again" od Depeche Mode, które usłyszeli na końcu. Utwór został wybrany przez showrunnera Craiga Mazina również nieprzypadkowo. Opowiada o "przejażdżce z najlepszym przyjacielem" i choć tak naprawdę chodziło w nim o uzależnienie od narkotyków, to pasuje do podróży Joela i Ellie.

Podobny los spotkał w zeszłym roku piosenki użyte w 4. sezonie "Stranger Things". "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" zespołu Metallica także powróciły po dekadach na listy przebojów. Później to samo stało się z "Goo Goo Muck" The Cramps, które w połączeniu z dziwacznym tańcem Wednesday z serialu o tym samym tytule, stał się viralem.