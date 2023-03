P rokuratura Krajowa w 2021 roku zawnioskowała do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, by współpracujący z komendą funkcjonariusze – łącznie chodziło o 6 tysięcy osób – złożyli pisemne oświadczenia w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Zgodnie z żądaniem śledczych mieli w nich zadeklarować, czy mają (bądź nie) wiedzę na temat utrudniania śledztwa lub korupcji ws. zaginięcia 19-letniej gdańszczanki. Dziś policjanci z Gdańska, którzy dwa lata temu sami informowali o sprawie, odsyłają dziennikarzy do prokuratury.





Prokuratura żądała, by 6 tys. policjantów złożyło oświadczenia ws. Wieczorek. W tle wątek korupcji

Katarzyna Nowak

