Najbardziej zagadkowa postać w sprawie Wieczorek. Kim jest niejaki Ahmed?

Po Iwonie Wieczorek ślad zaginął. W ostatnich tygodniach miał nastąpić przełom, ale sprawa wciąż stoi w miejscu. Omówiono i przeanalizowano większość postaci pojawiających się w śledztwie. Głos zabrali także wszyscy eksperci. Teraz jednak do mediów wrócił wątek tajemniczego Ahmeda. Nawet najlepsi dziennikarze śledczy nie wiedzą, kim jest mężczyzna.

Zagadkowa postać w sprawie Iwony Wieczorek. Kim jest tajemniczy Ahmed? Fot. Facebook.com / Iwona Wieczorek; Tim Marshall / Unsplash

Iwona Wieczorek wciąż nie została odnaleziona. Pomimo ogłoszonego przełomu oficjalnie nawet nie wiadomo, czy kobieta żyje, czy nie

W aktach sprawy pojawiała się postać o imieniu Ahmed. "To jedna z najbardziej zagadkowych postaci w tej historii" – pisał Mikołaj Podolski

Służby wypytywały o mężczyznę sopockie środowiska klubowe

Zagadkowa postać w sprawie Iwony Wieczorek . Kim jest tajemniczy Ahmed?

W aktach sprawy Iwony Wieczorek przewija się postać o imieniu Ahmed. Z ustaleń Mikołaja Podolskiego wynika, że pytani o niego mieli być członkowie sopockiego środowiska imprezowo-klubowego.

"Mężczyzna o tym imieniu nie pojawił się wcześniej w żadnym dziennikarskim śledztwie ani historiach osób, które mają lub mogłyby mieć wiedzę na temat życia nastolatki. Jej bliscy też nie wiedzą, kim on może być. To czyni Ahmeda jedną z najbardziej zagadkowych postaci w tej historii" – pisał dla Onetu.

Warto jednak podkreślić, że akta Wieczorek zawierają najróżniejsze tezy, pogłoski, zeznania i doniesienia. Wiele z nich zostało już odrzuconych lub negatywnie zweryfikowanych. Postać Ahmeda jest jednak o tyle ciekawa, że nie wiadomo, kim właściwie jest opisywany mężczyzna.

– W ogóle nie kojarzę innych mężczyzn o arabskim imieniu w naszym otoczeniu – powiedział przed laty dla "Reportera" ojczym Iwony Wieczorek Piotr Kinda.

Luźne przemyślenia na temat Ahmeda przedstawił nieżyjący już Janusz Szostak w swojej książce o Iwonie Wieczorek. Stwierdził, że być może jest to syn Aliego S. i Beaty S. Rodzina miała mieszkać w Sopocie między 2008 a 2012 rokiem.

Wokół Ahmeda narosły też teorie, którymi dzielą się internauci, w dyskusjach o zaginięciu Iwony Wieczorek. Według spekulacji "Ahmed" to pseudonim Krzysztofa K., który już został sprawdzony przez śledczych.

Jak pisaliśmy w naTemat, Krzysztof K. to osoba z tzw. półświatka. Miał zeznać organom ścigania, kto zabił Iwonę Wieczorek. Stwierdził, że Marcin M. miał wyznać mu, iż zgwałcił i zamordował młodą kobietę.

Miał dokonać tego "wspólnie z chłopakiem, z którym Iwona poszła na dyskotekę i pokłóciła się z nim tam, bo chciał podać jej jakiś narkotyk.

– Marcin opowiadał mi o tym, że nikt Iwony nie znajdzie, był pewien, że wybrali z tym kolegą bardzo dobre miejsce do ukrycia zwłok Iwony. Ona miała być uduszona przez nich po zgwałceniu, potem ją zakopali obok tej działki – zeznał Krzysztof K., cytowany przez crime.com.

Sugerowano także, że "Ahmed" miał być kolegą Pawła P. Tajemnicza postać miała także znać się z "chłopakami z Dream Clubu". "Ahmed" miał być także zaangażowany w nielegalne wyścigi samochodowe w Gdańsku.

Warto zaznaczyć, że są to informacje niepotwierdzone. Jeśli ktokolwiek ma wiedzę o Ahmedzie, to jest to prokuratura, policja, a przede wszystkim krakowskie Archiwum X. Śledczy jednak niezmiennie odmawiają ujawniania jakichkolwiek ustaleń o sprawie.