nt_logo

HBO Max pokaże dokumenty o Madeleine McCann i procesie Depp vs Heard. To nie koniec nowości w lutym

H

HBO Max pokaże dokumenty o Madeleine McCann i procesie Depp vs Heard. To nie koniec nowości w lutym

Bartosz Godziński

HBO Max zdradził listę premier na pierwszą połowę lutego 2023. W przyszłym miesiącu będziemy mogli kontynuować podróż Joela i Ellie w serialu "The Last of Us", odświeżyć sobie kilka klasycznych filmów oraz zobaczyć nowe filmy, seriale i dokumenty.

W lutym HBO Max pokaże m.in. "Johnny Depp kontra Amber Heard" Fot. HBO Max Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Poznaliśmy listę nowości HBO Max od 1 do 12 lutego 2023 roku.

Wśród premier platformy na przyszły miesiąc znajdziemy takie seriale jak m.in. "Pechowa Hela", "Szpieg wśród przyjaciół", Powiedz mi wszystko" czy filmy tj. "Zwrotnik przemocy", "W nieskończoność", "Gdzie jest Anne Frank?".

Na liście są też dokumenty o Mariupolu, zaginięciu Madeleine McCann i głośnym procesie Johnny'ego Deppa i Amber Heard.

Jeszcze przez cały luty będą wychodzić kolejne odcinki "The Last of Us" - finał głośnego serialu o apokalipsie zombie zobaczymy dopiero w marcu. Tymczasem możemy obejrzeć dokumenty na tematy ważne lub te, które w ostatnich latach poruszały opinię publiczną. "Mariupol: opowieści mieszkańców" to dokument o nowoczesnym ukraińskim mieście, które w ciągu dwóch miesięcy zostało zniszczone. Z perspektywy mieszkańcy poznamy historię Mariupola od pierwszych dni wojny z Rosją. "Kto porwał Madeleine McCann" to z kolei serial o zaginionej 3-letniej dziewczynce, której sprawę od lat śledzi cały świat. Dokument przedstawi śledztwo, a także nowe ustalenia, które pojawiły się po premierze dokumentu Netfliksa z 2019 r. "Johnny Depp kontra Amber Heard" jest dwuczęściowym dokumentem, który pokazuje kulisy słynnego procesu i m.in. intymne archiwa osobiste i wywiady z prawnikami obu stron. Co jeszcze zobaczymy na początku lutego na HBO Max? HBO Max - lista premier na pierwsza połowę lutego 2023: 1 lutego Pechowa Hela, odc. 1-8

YOLO II, odc. 3

All American V, odc. 9

All American: Nowe początki II, odc. 9 2 lutego Celeste i Jesse - Na zawsze razem

Mariupol: Opowieści mieszkańców

Superzłoczyńcy: śledztwo

Velma, odc. 7-8 3 lutego Na planie XX, odc. 5

Kto porwał Madeleine McCann, odc. 1-3

W nieskończoność

Traffic

Któryś jest w niebie

Świnka

Dos Estaciones

Finlandia

Mgnienia miłości 4 lutego Total DramaRama III, odc. 1-26

Thomas and Friends XXV, odc. 40-52

Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 3

Piotruś Pan

Gdzie jest Anne Frank? 5 lutego Parallel Mothers 6 lutego Hiroszima, moja miłość

Muriel

Mała lekcja miłości

The Last of Us, odc. 4 7 lutego Młody Sheldon VI, odc. 11

Winchesterowie, odc. 9

Szpieg wśród przyjaciół, odc. 1-6

Cormoran Strike: Niespokojna krew, odc. 1 8 lutego YOLO II, odc. 2

All American II, odc. 10

All American: Nowe początki II, odc. 10

Diler

Aqua Teen Forever: Plantasm

Wszystko, co żyje 9 lutego Johnny vs Amber, odc. 1-2

Powiedz mi wszystko, odc. 1-6

Velma, odc. 9-10

Przy odrobinie szczęścia 10 lutego Na planie XX, odc. 6

T2 Trainspotting

Bruno Reidal: Spowiedź mordercy 11 lutego Craig of the Creek IV, odc. 2

Craig of the Creek IV, odc. 11-20

Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 4

Piotruś Królik 12 lutego Marc Maron: Z marazmu w mrok Co o konkurencji? W lutym na Netfliksie pojawią się dwie polskie produkcje na walentynki: serial science fiction "Dziewczyna i kosmonauta" oraz sequel komedii romatycznej "Miłość do kwadratu jeszcze raz". Największą premierą lutego będzi pewnością start 4. sezonu przebojowego serialu "Ty".

BO Max zdradził listę premier na pierwszą połowę lutego 2023. W przyszłym miesiącu będziemy mogli kontynuować podróż Joela i Ellie w serialu "The Last of Us", odświeżyć sobie kilka klasycznych filmów oraz zobaczyć nowe filmy, seriale i dokumenty.