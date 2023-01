N

Netflix podzielił się listą nowych filmów i seriali, który będą miały premierę w lutym 2023 roku. Znajdziemy na niej kontynuację hitowej polskiej komedii romantycznej oraz serial z pogranicza romansu i science-fiction, a także pierwszą część 4. sezonu "Ty". Co jeszcze będziemy mogli obejrzeć w przyszłym miesiącu?

Lutowe premiery Netfliksa powstały z myślą o walentynkach 2023. Fot. "Dziewczyna i kosmonauta" / Netflix

W lutym Netflix szykuje ponad 50 premier filmów i seriali.

Znajdziemy na niej polskie produkcje: "Dziewczyna i kosmonauta" oraz "Miłość do kwadratu jeszcze raz" - w sam raz na walentynki i nie tylko.

Największą premierą lutego jest z pewnością start 4. sezonu przebojowego serialu "Ty".

Ponadto do biblioteki dołączy m.in. komedia "U ciebie czy u mnie?" z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem oraz nowy sezon dokumentu "Formuła 1: Jazda o życie".

W lutym Netflix nie zapomina o święcie zakochanych i szykuje kilka produkcji w sam raz na wieczór, a nawet cały weekend. "Dziewczyna i kosmonauta" opowie o Nikodemie, który powraca na Ziemię po 30 latach. Nic się nie zmienił, podobnie jak i jego uczucie do Marty. W rolach głównych m.in. Vanessa Aleksander, Magdalena Boczarska, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra i Grzegorz Damięcki. Premiera 17 lutego.

"Miłość do kwadratu jeszcze raz" to sequel komedii romantycznej z 2021 r., która mimo fatalnych recenzji, było międzynarodowym hitem platformy. W kontynuacji "związek znanego dziennikarza i twardo stąpającej po ziemi nauczycielki trzęsie się w posadach, gdy ona podejmuje się nowej pracy". Premiera 13 lutego. Za to już pierwszego lutego bazę zasili polski dramat "Ostatni Komers".

Netflix - premiery lutego 2022. Pełna lista nowych filmów i seriali wraz z datami premier.

Oprócz polskich produkcji, na Netfliksa wjedzie też wspomniane "Ty" (9 lultego), "U ciebie czy u mnie?" (10 lutgeo), "Formuła 1: Jazda o życie" (24 lutego), a także m.in. "Infiesto" (3 lutego) o parze detektywów, która w czasie pandemii szuka ściga sprawców porwania i inspirowany prawdziwy wydarzeniami serial "Królowe giełdy" (8 lutego). Poniżej pełna lista tytułów i dat premier.

Miliony Gunthera: Miniserial 01/02/2023

Detektyw Conan: Łotrzyk Hanzawa: Sezon 1 02/02/2023

MAKE MY DAY: Sezon 1 02/02/2023

Freeridge: Sezon 1 02/02/2023

Klasa: Sezon 1 03/02/2023

Siła ducha 03/02/2023

Stromboli 03/02/2023

Wilk wikingów 03/02/2023

Infiesto 03/02/2023

Królowe giełdy: Sezon 1 08/02/2023

Bill Russell: Legenda NBA 08/02/2023

Mój tata jest łowcą kosmitów: Sezon 1 09/02/2023

Ty: Sezon 4 09/02/2023

Drogi Davidzie! 09/02/2023

Love to Hate You: Sezon 1 10/02/2023

Love is Blind: After the Altar Season 3 10/02/2023

10 dni z życia dobrego człowieka 10/02/2023

U ciebie czy u mnie? 10/02/2023

Miłość do kwadratu jeszcze raz 13/02/2023

Zakochani raz po raz: Sezon 1 14/02/2023

Doskonale dopasowani: Sezon 1 14/02/2023

Dokąd oczy poniosą 14/02/2023

A Sunday Affair 14/02/2023

Re/Member 14/02/2023

Jim Jefferies: High n' Dry 14/02/2023

#BezFiltra: Sezon 1 15/02/2023

Prawo Lidii Poët: Sezon 1 15/02/2023

Red Rose: Sezon 1 15/02/2023

Za jednym zamachem: Sezon 1 15/02/2023

Afrykańskie królowe: Nzinga: Sezon 1 15/02/2023

Pierwszy raz: Sezon 1 15/02/2023

Aggretsuko: Sezon 5 16/02/2023

The Upshaws: Część 3 16/02/2023

Szajka: Serial: Sezon 2 17/02/2023

Straż cywilna: Sezon 1 17/02/2023

Dziewczyna i kosmonauta: Sezon 1 17/02/2023

Whindersson Nunes: Kółko wzajemnej adoracji 19/02/2023

Triada: Sezon 1 22/02/2023

Przybłędy 22/02/2023

Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh: Sezon 1 22/02/2023

That Girl Lay Lay: Sezon 2 23/02/2023

Outer Banks: Sezon 3 23/02/2023

Mów mi Chihiro 23/02/2023

Przed kim uciekamy, Mamo?: Sezon 1 24/02/2023

Mamy tu ducha 24/02/2023

Formula 1: Jazda o życie: Sezon 5 24/02/2023

Przedziwne przygody Jamesa: Sezon 2 24/02/2023

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou 28/02/2023

Tytuły na licencji:

Ostatni Komers 01/02/2023

Kolory miłości 01/02/2023

House of Life: Sezon 1 09/02/2023

W styczniu na Netfliksie dołączyły m.in. kolejne sezony "Sexify", "Ginny & Georgia", "Sky Rojo", "Wikignowie: Walhalla", a także "Różowe lata 90.". Wśród zupełnych nowości pojawił się np. eksperymentalny serial "Kalejdoskop" i film "Bielmo".