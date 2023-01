P

Polska od lat żyje sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek, a ta historia kiedyś z pewnością doczeka się fabularnej lub dokumentalnej wersji. Takie historie zawsze nas będą fascynować i jest to silniejsze od nas. Seriale true crime z poniższej listy pokazują kulisy tajemniczych zaginięć i spraw nierozwiązanych do dziś. Nie wszystkie żerują na tragediach, a czasem nawet pomagają ruszyć śledztwo z kopyta.

"Dziewczyna z Watykanu: Zaginięcie Emanueli Orlandi" to jeden z najlepszych seriali true crime ostatnich lat. Fot. Netflix

Seriale true crime powstają masowo – spora część opowiada o zaginięciach, które niestety zakończyły się tragicznie. Takich ze szczęśliwych finałem nie ma prawie wcale.

Na palcach dwóch, może trzech rąk możemy policzyć produkcje, które przedstawiają nierozwiązane sprawy.

Najsłynniejszy z nich to "Zaginięcie Madeleine McCann", ale jest jeszcze kilka podobnych seriali. Wybrałem te, które można obejrzeć online - na Netfliksie i HBO Max.

Seriali dokumentalnych true crime o niewyjaśnionych sprawach powstaje niewiele. Przyczyna jest chyba oczywista - każdy twórca chce jakoś zakończyć swoje dzieło. Nieważne czy happy endem, czy wręcz przeciwnie. Zwykle jednak kręcone są historie, w których zaginione osoby zostają odnalezione martwe w domu seryjnego mordercy (jak np."Zaginięcie Birgit Meier").

Seriale true crime o niewyjaśnionych zaginięciach. Wciąż jest nadzieja

W tym artykule skupimy się na serialach o osobach, które nigdy nie zostały odnalezione, więc ciągle liczymy na szczęśliwe zakończenie (podobnie jak w przypadku Iwony Wieczorek). Poza nimi powstały też takie seriale jak m.in. "Zniknięcie Natalee Holloway", "Zniknięcie Susan Cox Powell" czy "Uprowadzona Elizabeth Smart: moja historia", ale w tym momencie nie ma ich nigdzie w legalnym streamingu.

1. Zaginięcie Madeleine Mccann (Netflix)

O zaginięciu Madeleine McCann słyszał już każdy, bo po premierze serialu Netfliksa (2019 r.) sprawą ponownie zainteresowały się media i policja. To jedna z największych wartości, jaką dają te produkcje (oprócz samej misji ostrzegania przed niebezpieczeństwami). Śledztwo zostało umorzone w 2008 r., ale sądząc po ciągle pojawiających się nowych tropach, jesteśmy już blisko rozwiązania sprawy zaginięcia 3-letniej dziewczynki.

2. Niewyjaśnione tajemnice (Netflix)

Wcześniej pisałem, że dokumentaliści wolą rozwiązane sprawy, ale twórcy "Niewyjaśnionych tajemnic" poszli pod prąd. Przez trzy sezony nowej wersji kultowej produkcji śledzimy różne nierozwiązane zagadki (część po latach udało się jednak wyjaśnić) - od paranormalnych po właśnie tajemnicze zaginięcia m.in. historię dwójki niemowlaków, które zniknęły w odstępie kilku miesięcy w Harlemie w 1989 roku czy zaginięcie Leny Chaplin - podejrzewa się, że zabiła ją "demoniczna" matka, która wcześniej miała się też pozbyć swojego męża, Gary'ego McCullougha.

3. Dziewczyna z Watykanu: Zaginięcie Emanueli Orlandi (Netflix)

15-letnia Emanueli Orlandi nigdy nie wróciła do domu ze szkoły. Jej poszukiwania trwają od 40 lat, a do porywaczy wielokrotnie apelował sam Jan Paweł II. Niedawno o sprawie znów zrobiło się głośno właśnie za sprawą serialu Netfliksa z października 2022 roku, który opisuje niekończące się śledztwo. Na prośbę rodziny (ale pewnie i po presji widzów) Watykan wszczął w tym roku nowe postępowanie, możliwe więc, że wkrótce doczekamy się drugiego sezonu, w którym poznamy prawdę.

4. Gdzie jest Marta? (Netflix)

Serial opisuje jedną z najsłynniejszych spraw kryminalnych w Hiszpanii. 17-letnia Marta del Castillo zaginęła w 2009 roku. Głównym podejrzanym jest wciąż jej chłopak Miguel, który wielokrotnie zmieniał zeznania, a także przyznał się do zabójstwa. Ciała jednak nigdy nie znaleziono. Bulwersujące są też pokazane w dokumencie błędy popełnione przez policję, które utrudniły śledztwo detektywom. Już nawet rodzice stracili nadzieję i zależy im tylko na godnym pochowaniu córki.

5. Król Tygrysów (Netflix)

Ten serial w zasadzie nie opowiada o zaginięciu osoby, ale prywatnym zoo Joe Exotica. Pojawia się jednak szalony wątek, w który wielu wierzy, że wydarzył się naprawdę. Exotic i jego fani uważają, że jego główna przeciwniczka – Carole Baskin, rzuciła swojego męża na pożarcie tygrysom (parodiował to w swoim teledysku). Faktem jest, że Don Lewis zaginął w 1997 roku i nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie tej teorii spiskowej. W drugim sezonie temat jest rozwijane i okazuje się, że z męża Baskin też było niezłe ziółko i prawdopodobnie ukrywa się w Kostaryce.

6. Black & Missing (HBO Max)

Większość seriali true crime przejawia się tzw. syndromem zaginionej białej kobiety ("missing white woman syndrome"). I nie da się ukryć, że tak jest, choć jak dobrze wiemy – porywane lub mordowane są osoby o każdym kolorze skóry i płci. Dlatego dwie Afroamerykanki, a także szwagierki, Natalie (specjalistka od PR) i Derrica Wilson (była policjantka), założyły fundację "Black & Missing". Jej celem jest walka z marginalizowaniem tytułowych "czarnych i zaginionych" przez policję i media (serial o Jeffreyu Dahmerze dobrze ukazuje to zjawisko). Ten dokument jest nie tylko o ich pracy, ale ogólnie o tym "syndromie".

7. Zaginięcie w Lørenskog (Netflix)

Jedyny na naszej liście serial fabularny, a nie dokument true crime. Oparty jest jednak na prawdziwej zbrodni, która poruszyła całą Norwegię w 2018 roku. Anne-Elisabeth Hagen zniknęła w biały dzień, a porywacze wysłali wiadomość z żądaniem okupu. Jej mąż, Tom Hagen, jest bowiem znanym w tamtym kraju miliarderem. Śledztwo w pewnym momencie zeszło na inny tor i to właśnie on został podejrzanym nie tylko o uprowadzenie, ale zabójstwo żony. Jej ciała jednak do tej pory nie znaleziono. Sam serial może nie jest tak emocjonujący, jak się wydaje, ale miłośników nordic noir jest jak znalazł.