Nowakowska nie wybiera się na ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Oto powód

Lada moment minie pół roku odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dokonali swojego związkowego coming outu. Od tamtej pory para nie ukrywa swojego uczucia, a w mediach pojawiły się spekulacje na temat wejścia zakochanych na kolejny poziom ich relacji.

Ida Nowakowska jest jedną ze współprowadzących programu "Pytanie na Śniadanie" na antenie Telewizji Polskiej. Można śmiałoby stwierdzić, że redakcyjni koledzy mają bardzo bliskie relacje. Niedawno wspólnie zorganizowali Kurzajewskiemu niespodziankę urodzinową, a sama Nowakowska wielokrotnie apelowała o uszanowanie ich prywatności, życząc im szczęścia.

W najnowszym wywiadzie tancerka przyznała, że nie spodziewa się zaproszenia na ślub pary. Wynika to z ich relacji i tego, że poza pracą nie mają zbyt często kontaktu.

Nie zostałam zaproszona na żaden (ślub – przyp. red.) (...) My mamy takie koleżeńskie relacje, nie spotykamy się na co dzień, wręcz mijamy się nawet w pracy, więc nie ma jak tych relacji zbudować, bo kiedy ja pracuję, to te inne osoby nie, więc siłą rzeczy na co dzień się nie spotykamy.