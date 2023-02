Coś dla fanów Marvela i koneserów kina. Oto propozycje na weekendowy seans

W ten weekend zostaną dopieszczeni zarówno koneserzy kina, jak i fani Marvela. Na wielkim ekranie w ten weekend będzie można zobaczyć m.in. nominowany do Oscara dramat, a na Disney+ właśnie dodano jedną z ostatnich produkcji superbohaterskich.

Repertuar kin. Co obejrzeć w weekend na VOD? [LISTA] Fot. kadr z filmu "Aftersun"

W ten weekend do kin wejdą dwa ważne filmy: nominowany do Oscara "Aftersun" oraz nagrodzona na festiwalu w Cannes "Podejrzana".

Na Netfliksie dodano "Ostatni komers", czyli bardzo udany polski dramat obyczajowy.

Ci którzy przegapili film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" w kinach mogą go teraz obejrzeć na Disney+.

Kino

Aftersun

"Aftersun" to komediodramat o młodym ojcu i córce, spędzających wakacje w tureckim kurorcie. Wyjazd zbliży ich do siebie bardziej niż cokolwiek wcześniej. Paul Mescal ("Normalni ludzie", "Córka") otrzymał za występ w filmie nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy.

Podejrzana

"Podejrzana" to najnowszy film Parka Chan-wooka ("Oldboy", "Służąca"), który otrzymał za niego na festiwalu Cannes nagrodę dla Najlepszego reżysera. Opowiada o detektywie, który orientuje się, że zaczyna czuć coś do kobiety podejrzanej o zabójstwo swojego męża.

Chora na siebie

"Chora na siebie" to czarna komedia producentów "Najgorszego człowieka na świecie". Opowiada o parze: Signe i Thomasie. Kiedy ten drugi odnosi sukces artystyczny, jego dziewczyna zaczyna robić (dosłownie) wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę.

VOD

Ostatni komers

"Ostatni komers" to polski dramat z m.in. Sandrą Drzymalską ("Sexify") oraz Nel Kaczmarek ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy") opowiadający o grupie nastolatków szykujących się na imprezę na zakończenie roku.

"'Ostatni komers' to doskonały debiut i świetny film młodzieżowy dla nastolatków i dorosłych – takiego powiewu świeżości polskie kino obyczajowe potrzebowało" – przeczytacie w recenzji opublikowanej na łamach naTemat.

Film jest dostępny na Netfliksie.

Kto porwał Madeleine McCann?

"Kto porwał Madeleine McCann?" to kolejny dokument dotyczący jednego z najsłynniejszych porwań ostatnich lat. Tym razem film skupia się na śledztwie w sprawie Christiana B, czyli głównego podejrzanego o porwanie kilkulatki.

Film można obejrzeć na HBO Max.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" to kontynuacja filmu Marvela z 2018 roku. Tym razem lud Wakandy musi odeprzeć ataki światowych mocarstw. Produkcja została nominowana do Oscara w pięciu kategoriach: Najlepsza aktorka drugoplanowa, Najlepsza charakteryzacja i fryzury, Najlepsza piosenka, Najlepsze efekty specjalne oraz Najlepsze kostiumy.

Film można obejrzeć na Disney+.

Więźniowie Ghostland

"Więźniowie Ghostland" to film Siona Sono (reżysera nazywanego azjatyckim Davidem Lynchem). Opowiada o kryminaliście, który musi przełamać klątwę, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. W rolach głównych Nicolas Cage ("Nieznośny ciężar wielkiego talentu") oraz Sofia Boutella ("Climax").

Apokawixa

"Apokawixa" to polski horror/czarna komedia o zombie w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Grupa nastolatków zmęczona lockdownem organizuje imprezę życia, która zostanie przerwana przez ludzi zarażonych dziwną chorobą.

"Pierwszy polski film o zombie można bez wahania określić sporym sukcesem. 'Apokawixa' jest więc kolejnym dowodem na to, że z uzdolnionym reżyserem i ekipą filmową w Polsce da się kręcić rozrywkowe kino gatunkowe na wysokim, czy nawet – nie bójmy się tego powiedzieć – światowym poziomie" – przeczytacie w recenzji opublikowanej na łamach naTemat.

Film jest dostępny na Amazon Prime Videos.