Wszczęto postępowanie w sprawie Antka Królikowskiego. "Gromadzony jest materiał dowodowy"

Chociaż Antek Królikowski i Joanna Opozda ledwo sześć miesięcy po ślubie postanowili się rozstać, ich prawnym przepychankom nie widać końca. Małżeństwo nadal czeka na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej. Jak się jednak okazało, aktorka walczy także o alimenty na siebie i syna Vincenta, a do sprawy została włączona prokuratura.

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie Antka Królikowskiego Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kilka miesięcy temu Joanna Opozda wprost przekazała w sieci, że Antek Królikowski "nie interesuje się synem i nie płaci alimentów"

W oczach ojca dziecka sprawa wyglądała zupełnie inaczej, twierdząc, że Vincent jest zabezpieczony przez komornika

Jak donosi "Super Express", prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie

Minął rok od jednego z najgłośniejszych rozstań 2022 roku. Joanna Opozda i Antek Królikowski zakończyli swój związek, po tym, jak światło dzienne ujrzał romans aktora. W świetle prawa wciąż pozostają małżeństwem, choć nie są razem od roku. Niedawno "Super Express" informował o tym, że aktorzy spotkają się na sali sądowej najprawdopodobniej pod koniec bieżącego roku. Jednak bardziej realistyczna data to 2024 rok.

Przez wiele miesięcy Opozda miała nie otrzymywać żadnych pieniędzy od swojego męża. Jak podaje "Super Express", aktorka złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

– Uprzejmie informuję, że postępowanie dotyczy przestępstwa niealimentacji (tj. czynu z art. 209 par. 1 k.k.). Czyn z art. 209 par. 1 k.k. jest zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku – przekazała Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z tabloidem.

Śledczy po rozpoznaniu okoliczności związanych ze sprawą podjęli decyzję o wszczęciu postępowania. – 18 stycznia 2023 r. zostało wszczęte w sprawie dochodzenie. Aktualnie jest gromadzony materiał dowodowy. Po jego skompletowaniu zostanie podjęta decyzja merytoryczna w sprawie. Obecnie dochodzenie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutu – dodała Skrzyniarz.

Przedmiotem prowadzonego dochodzenia ma być kwota zaległości alimentów. Jak donosi "Super Express", aktor miał płacić na żonę i dziecko 10 tys. złotych miesięcznie. Zatem łączna kwota zadłużenia może wynosić około 40 tys. złotych.

Wersja Królikowskiego znacząco się różni. Według aktora było inaczej

Zaraz po narodzinach małego Vincenta, Joanna Opozda, opuściła samotnie porodówkę i od tamtej pory sama wychowuje syna. Musiała wrócić do pracy, ponieważ jak wielokrotnie podkreślała "cały obowiązek wychowania i utrzymania Vincenta spadł na nią". Po jakimś czasie do sądu trafił wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny.

Ojciec dziecka w rozmowie z Kubą Wojewódzkim sam poinformował, że jego konta zajął komornik. Jego wersja znacząco różniła się od tej przedstawionej przez aktorkę.

– Po tym, jak komornik zabezpieczył pięciocyfrową kwotę proponowanych przez stronę Asi alimentów, mam zablokowane wszystkie konta, więc o finanse matka mojego syna nie powinna się obawiać, tym bardziej że z tego, co widzę, całkiem nieźle sobie radzi z reklamowaniem wszystkiego na swoim Instagramie, no ale wiadomo, jak to jest – oznajmił.