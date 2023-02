W edług Przemysława Czarnka od tygodnia trwa "festiwal nienawiści" wywołany przez opozycję. Chodzi o aferę "Willa plus", czyli program resoru edukacji, dzięki któremu dotacje otrzymały m.in. organizacje powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Wyraźnie zdenerwowany minister pokazał plansze, dotyczące "inwestycji w oświacie". – Panie Donaldzie Tusku, mówicie, że 40 mln zł na znakomite organizacje to willa plus? To chamstwo, a nie willa plus – wykrzykiwał.





Awantura w Sejmie. Zdenerwowany Czarnek tłumaczył się z dotacji: "Panie Donaldzie Tusku!"

Mateusz Przyborowski

Według Przemysława Czarnka od tygodnia trwa "festiwal nienawiści" wywołany przez opozycję. Chodzi o aferę "Willa plus", czyli program resoru edukacji, dzięki któremu dotacje otrzymały m.in. organizacje powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. Wyraźnie zdenerwowany minister pokazał plansze, dotyczące "inwestycji w oświacie". – Panie Donaldzie Tusku, mówicie, że 40 mln zł na znakomite organizacje to willa plus? To chamstwo, a nie willa plus – wykrzykiwał.