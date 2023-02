Kim jest Kathleen z "The Last of Us"? W serialu odegra ważną rolę

W 4. odcinku serialu "The Last of Us" Joel i Ellie wpadli w niemałe tarapaty. W Kansas City zaatakowała ich frakcja Łowców, której dowodzi tajemnicza postać o imieniu Kathleen. Czy bohaterka pojawiła się w grze? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć na temat kobiety granej przez Melanie Lynskey.

Kim jest Kathleen z serialu "The Last of Us"? Gra ją Melanie Lynskey. Fot. kadr z serialu "The Last of Us"

W 4. odcinku serialu "The Last of Us" HBO poznaliśmy postać przywódczyni frakcji Łowców, Kathleen, w którą wciela się aktorka Melanie Lynskey

Czy Kathleen była w grze Naughty Dog?

Kiedy premiera 5. odcinka serialu?

Kim jest Kathleen z serialu "The Last of Us"?

W 4. odcinku "The Last of Us" widzimy, jak Joel i Ellie podróżują samochodem po Stanach Zjednoczonych i po drodze odwiedzają Kansas City. Na jednej z głównych ulic miasta wpadają w pułapkę zastawioną przez działającą tam frakcję Łowców.

Okazuje się, że w Kansas City ruch oporu obalił policyjną władzę organizacji o nazwie FEDRA. Łowcom, którzy przejęli miasto znajdujące się w stanie Missouri, przewodzi Kathleen Coghlan. Na razie nie wiemy na jej temat zbyt wiele, tym bardziej, że wymyślono ją na potrzeby serialu.

Z 4. odcinka możemy się jednak dowiedzieć, że jest dość bezwzględna i mściwa, choć z wyglądu wydaje się miła. Kathleen ściga kolaboratorów FEDRY, by później postawić ich przed sądem lub po prostu zabić. Najbardziej zależy jej na Henrym i jego młodszym bracie - poznajemy ich w ostatnich minutach odcinka. Kathleen jest tak pochłonięta chęcią złamania Henry'ego, że przymyka oko na to, co dzieje się w tunelach pod Kansas City. Jeden z jej zastępców zaprowadza ją do pomieszczenia, w którym ziemia dosłownie "oddycha". Znajdują się pod nią najpewniej hordy zainfekowanych grzybem z rodzaju Cordyceps.

W 5. odcinku poznamy bliżej postać graną przez Melanie Lynskey (serial "Yellowjackets" i filmy "Niebiańskie istoty" oraz "Nie patrz w górę"). Dowiemy się, dlaczego tak uparcie ściga Henry'ego.

– Podoba mi się pomysł, że nie ma tylko dobrych i złych facetów – mówił w kontekście jej postaci Neil Druckmann, scenarzysta gry i producent wykonawczy serialu. – Wszyscy próbują przetrwać, wszyscy starają się żyć pełnią życia, tak jak potrafią. Ale często cele konkurują ze sobą i wtedy dzieją się interesujące rzeczy – dodał w rozmowie z portalem ScreenRant.

Kiedy premiera 5. odcinka "The Last of Us"?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, ze względu na trwający w ten weekend finał Super Bowl (12 lutego) platforma HBO Max zdecydowała się przesunąć zaplanowaną na ten dzień premierę 5. odcinka serialu "The Last of Us". Zostanie on wyemitowany w piątek 10 lutego o godzinie 21 na amerykańskim Wschodnim Wybrzeżu, czyli o 3 w nocy czasu polskiego. Przypomnijmy, że adaptacja gry Naughty Dog cieszy się ogromną oglądalnością. Pierwszy odcinek przyciągnął w dniu premiery w USA aż 4,7 mln widzów na HBO i HBO Max. To trzeci najlepszy pod względem oglądalności debiut od czasu serialu "Zakazane Imperium" z 2010 roku. Niedościgniony nadal pozostaje jednak "Ród smoka" z 2022 roku, spin-off "Gry o tron", który pierwszego dnia obejrzało ponad 9,8 milionów ludzi.