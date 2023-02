Roxie Węgiel przeszła kolejną metamorfozę. Po jej blond włosach nie ma już śladu

Roksana Węgiel niedawno wkroczyła w dorosłość, a już zdążyła wiele razy zaskoczyć swoich fanów. Teraz przyszedł czas na kolejną niespodziewaną decyzję. 18-latka znów postawiła na przemianę wyglądu. Po jej blond włosach nie ma już śladu.

Roxie Węgiel przeszła przemianę. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Roksana Węgiel z przytupem weszła w dorosłe życie. Wyprawiła huczną imprezę , wydała nowy singiel , przedstawiła wszystkim swojego chłopaka i zaczęła kurs prawa jazdy

Swoją kolejną decyzją zaskoczyła fanów. Znów przeszła metamorfozę wyglądu. Efektami po wizycie u fryzjera pochwaliła się w mediach społecznościowych

Roxie na początku tego roku świętowała 18. urodziny. Fani gwiazdy przez ostatnie lata mogli obserwować przemianę jej wyglądu, z nieśmiałej i skrytej dziewczynki, stała się dojrzałą i pewną siebie nastolatką.

Od pewnego czasu zaczęła się też inaczej ubierać: odsłaniać więcej ciała, wybierać skórzane zestawy. Poprzez zdjęcie aparatu ortodontycznego jej twarz też się zmieniła. W dodatku Węgiel eksperymentowała z kolorem włosów. Od kilku miesięcy pozostała jednak wierna odcieniom blondu.

Roxie Węgiel zmieniła kolor włosów. Wróciła do swojego naturalnego

Wiele wskazuje na to, że jasny kolor znudził się Roksanie. Piosenkarka wcześniej była ciemną brunetką. Z jej najnowszej relacji na InstaStory dowiadujemy się, że "wróciła do swojego naturalnego koloru włosów". 18-latka pokazała zdjęcie po kolejnej metamorfozie.

Przypomnijmy, że od debiutu Roxie na scenie w "The Voice Kids" minęło już kilka lat. Nic więc dziwnego, że nie wygląda ona już na 13-latkę, którą wówczas pokochali widzowie. Jednocześnie dla wielu zmiana jej wizerunku pozostaje kwestią kontrowersyjną.

Nie raz pod jej postami w mediach społecznościowych wylewała się fala hejtu. "Druga Doda", "Z całym szacunkiem, ale ile ty masz lat dziewczyno, bo to wygląda, jakbyś miała z 26" – pisali internauci.

Podobnie w sieci dostaje się też jej młodszej koleżance z branży Viki Gabor. W obronie młodych artystek stanęła ostatnio Julia Wieniawa. – Po pierwsze odp*** się wszyscy od wyglądu innych, niech każdy wygląda, jak chce. Po drugie mnie też się czepiają do tej pory, jak się czasem ubiorę. Dla mnie to jest absurdalne. A po trzecie ja sama pamiętam, jak w ich wieku też tak miałam: doklejałam sobie rzęsy, strasznie mocno się malowałam, bo chciałam wyglądać na starszą, niż byłam – wspomniała w rozmowie z naTemat.

– W liceum nosiłam czarne płaszczyki, buty na obcasiku, coś zawsze, żeby wyglądać na starszą, niż jestem. A teraz totalnie nie chce być jednak dorosła, więc myślę, że im jeszcze to przejdzie. I nie ma w tym nic złego. One niech sobie eksperymentują, są artystkami, to jest ich wizerunek, może sceniczny. Dla mnie najważniejsze jest to, że są zajeb*** utalentowane – podsumowała. Ostatnio w naTemat ukazał się też felieton Joanny Stawczyk pod tytułem: "Za młoda jesteś na aż tak odważne zdjęcia i pozy". Węgiel ma 18 lat, a wy dalej swoje. Dziennikarka zwróciła uwagę właśnie na tego typu komentarze wymierzone w artystkę.

"Roksana ma 18 lat i wygląda jak każda młoda kobieta. Nie ma tam nic nadzwyczajnego, gorszącego czy bulwersującego. Ja wiem, że czas szybko leci, ale Roxie małą dziewczyną z 'The Voice'a' już przestała być dawno" – czytamy w artykule.