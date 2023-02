Rodzice Pique mają dość zachowania byłej synowej. Przez Shakirę rozważają przeprowadzkę

Medialnej burzy z Shakirą i Gerardem Pique w rolach głównych nie widać końca. Jak informują hiszpańskie, media rodzice znanego piłkarza FC Barcelony, mieszkający w sąsiedztwie kolumbijskiej piosenkarki, mają dość jej zachowania. Podobno są zmęczeni organizowanymi przez Shakirę imprezami do tego stopnia, że rozważają przeprowadzkę.

Rodzice Gerarda Pique rozważają przeprowadzkę przez Shakirę Fot. MPH / SplashNews.com/East News

W ostatnim czasie nieustannie głośno jest o skomplikowanych relacjach pomiędzy Shakirą a rodziną Gerarda Pique

Piosenka kolumbijskiej piosenkarki, w której uderza w swojego byłego partnera wciąż jest na językach opinii publicznej

Tym razem media donoszą, że Shakira ciągle imprezuje, czym zalazła za skórę mieszkającym w sąsiedztwie rodzicom gwiazdora FC Barcelony

Shakira i Gerard Pique rozstali się po dwunastu latach związku. W mediach nieustannie pojawiają się nowe informacje związane z rozstaniem jednej z najpopularniejszych par show-biznesu. Niedawno wyszło na jaw, że wokalistka przed rozstaniem zatrudniła detektywa, a powód do tego dało jej dziwne zachowanie byłego partnera.

Rodzice Gerarda Pique rozważają przeprowadzkę z powodu Shakiry

Jak donosi hiszpańskie czasopismo sportowe "Marca" rodzice gwiazdora FC Barcelony rozważają przeprowadzkę do innego domu. Powodem ich decyzji ma być naganne zachowanie kolumbijskiej piosenkarki mieszkającej w sąsiedztwie. Jak się okazało, artystka nieustannie miała organizować w swoim domu imprezy.

Warto jednak przypomnieć, że byli "teściowie" Shakiry nadal mieszkają tuż obok domu, w którym wokalistka i piłkarz mieszkali razem z dziećmi, zanim Pique się wyprowadził.

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się coraz to nowsze informacje dotyczące konfliktu pomiędzy artystką a rodziną Gerarda Pique. Jedną z sytuacji, która wyprowadziła ich z równowagi, był moment, kiedy to wokalistka puszczała swój najnowszy singiel na tyle głośno, że miało być ją słychać w całym sąsiedztwie. W tym nawet w domu rodziców gwiazdora Dumy Katalonii.

Jak tłumaczy dziennikarz czasopisma Marc Leirado "rodzice Pique są zmęczeni imprezami Shakiry". Zabawy miały być na tyle huczne, że na niektórych z nich podobno nawet odpalano fajerwerki. Jak potwierdził portal Telecinco, byli "teściowie" artystki rozważają przeprowadzkę, a sytuacja ma być między nimi coraz bardziej napięta.

Shakira reaguje na zdjęcie Gerarda Piqué i Clarą Chii Marti?

Gerard Pique na fali medialnego szumu nieoczekiwanie opublikował zdjęcie z nową partnerką: 22-letnią Clarą Chią Marti, dla której zostawił matkę swoich dzieci. Tym samym potwierdził plotki o nowym związku. Shakira nie odpowiedziała na post swojego byłego. Przynajmniej nie wprost. Zareagowała jednak w zupełnie inny sposób.

Na swoim Instagramie kolumbijska gwiazda opublikowała wideo, na którym tańczy do nowej wersji swojej piosenki o Piqué, którą stworzył jeden z didżejów na TikToku. Piosenkarka szeroko się uśmiecha i kręci biodrami do szybkiego, żywego rytmu. Wideo skomentowała wymownymi słowami: "Kobiety już nie płaczą, kobiety tańczą merengue!" (merengue to radosna muzyka i taniec, które pochodzą z Dominikany).