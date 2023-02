Polak wygrał z Mbappé. Jego cudowny gol walczy o prestiżową nagrodę FIFA

Piękny sen Marcina Oleksego trwa! Ampfutbolista w piątek oficjalnie znalazł się w gronie trójki finalistów do nagrody FIFA Puskas Award. Trafienie Polaka zostało docenione w ogólnoświatowym głosowaniu. Teraz zawodnik Warty Poznań będzie miał okazję powalczyć w Zurychu o główne wyróżnienie.

Marcin Oleksy znalazł się w ścisłym gronie finalistów do wyróżnienia FIFA Puskas Award. Fot. Facebook/Warta Poznań Amp Futbol/Maria Nowacka

Gala "The Best" organizowana przez FIFA odbędzie się 27 lutego 2023

W Zurychu będą obecni najlepsze piłkarki oraz najlepsi piłkarze świata

Poprzednią edycję w kategorii najlepszego zawodnika wygrał Robert Lewandowski

– Jestem dumny z tego wyjątkowego wyróżnienia i dziękuję mojej drużynie i całemu środowisku, bez których nie byłoby tej przygody! Zapraszam kibiców do głosowania, o ile oczywiście moja bramka przypadnie im do gustu. Byłoby świetnie móc osobiście reprezentować ampfutbol na gali FIFA – mówił w połowie stycznia dla TVP Sport Polak, który znalazł się w gronie nominowanych do FIFA Puskas Award.

Marcin Oleksy, bo o nim mowa, właśnie pokonał kolejny stopień. Ampfutbolista na co dzień występujący w barwach Warty Poznań, znalazł się w gronie ścisłego finału w grze o wyróżnienie dla gola roku zdaniem specjalnie wyselekcjonowanej komisji FIFA.

Obok Oleksego nominowani zostali Brazylijczyk Richarlison oraz Francuz Dimitri Payet. W pokonanym polu Polak i pozostała dwójka zostawili np. Kyliana Mbappé. Gwiazda wicemistrzów świata oraz Paris Saint-Germain znalazła się wśród nominowanych ze swoim trafieniem z finałowego meczu mundialu w Katarze.

Mbappé nie zebrał jednak wystarczającej liczby głosów, żeby móc myśleć o wygranej w Zurychu. Trzeba również oddać, że trafienie Oleksego jest przedniej urody. Podobnie jest w przypadku goli Richarlisona, z MŚ 2022 oraz Payeta, w barwach Olympique Marsylia. Ten ostatni to były kolega klubowy reprezentanta Polski, Arkadiusza Milika.

– Ludzie, którzy znają się na piłce nożnej, zobaczą i docenią, że to był trudny do wykonania strzał, bo tam na plecach był jeszcze obrońca. W tej akcji wyszło wszystko perfekcyjnie. Akcja była dość ładna. Asysta była ładna. Strzał był ładny. Zajdzie daleko w tym starciu o Nagrodę Puskasa! – przyznał Oleksy w rozmowie dla Weszło.com.

Polak ambasadorem na gali FIFA

Wyprawa do Zurychu dla Oleksego to z pewnością będzie jeden z najważniejszych momentów w dotychczasowej karierze sportowej. Będzie on ambasadorem nie tylko polskiego, ale i światowego amfutbolu podczas spotkania z całą śmietanką FIFA.

Polak nie stoi też na straconej pozycji, co do konkurencji o główną nagrodę. Wydaje się, że strzał był na tyle efektowny, że może znaleźć uznanie wśród decydujących o ostatecznym wyborze. Rywale to też nie są postaci, które – choć nieporównywalnie bardziej znane od Oleksego – są gwiazdami ze ścisłego topu. Często bowiem w przypadku wyborów tego typu, o ostatecznej kolejności decydowały nieformalne "ukłony" ze strony FIFA.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku najlepszym piłkarzem został Robert Lewandowski. FIFA wyróżniła Polaka, trochę na pocieszenie po przegranej "Lewego" w wyścigu po Złotą Piłkę, wręczaną w zestawieniu "France Football".

Plebiscyt FIFA funkcjonuje od 2016 roku, po rozłączeniu ze Złotą Piłką. Dotychczas triumfowali w nim: Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lionel Messi oraz dwukrotnie RL9.