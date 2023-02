Kręcenie "Wednesday" było dla Ortegi katuszą. "Rwałam sobie włosy z głowy"

Jenna Ortega, którą już okrzyknięto "królową krzyku", stała się jeszcze bardziej znana dzięki roli Wednesday Addams w serialu "Wednesday" Netfliksa. Aktorka portorykańsko-meksykańskiego pochodzenia przyznała, że przygotowania i zdjęcia do produkcji były dla niej niezwykle męczące. Płakała "histerycznie", gdy dzwoniła do swojego taty.

Jenna Ortega spędzała na planie zdjęciowym do "Wednesday" prawie 14 godzin dziennie. Potem wracała do domu i uczyła się m.in. gry na wiolonczeli. Fot. kadr z serialu "Wednesday"

Jenna Ortega opowiedziała o tym, że przygotowania do serialu "Wednesday" były dla niej wyczerpujące

Na planie zdjęciowym spędzała do 14 godzin dziennie, a gdy wracała do domu, musiała uczyć się m.in. gry na wiolonczeli

Aktorka zdradziła, że z powodu napiętego grafiku nie spała i "histerycznie płakała"

Jenna Ortega o ciężkim planie zdjęciowym do "Wednesday"

"Wednesday" to serial young adult opowiadający o szkolnych perypetiach córki Morticii i Gomeza Addamsów z "Rodziny Addamsów". W tytułową postać wcieliła się Jenna Ortega, którą widzowie mogą kojarzyć m.in. z ról w "X", "Krzyku" i "The Babysitter: Killer Queen".

Do roli Wednesday Addams aktorka musiała nauczyć się wielu rzeczy naraz. Od grania na wiolonczeli i pływania kajakiem, aż po naukę niemieckiego i szermierki.

Podczas czwartkowego panelu "Q&A" zorganizowanego przez Netfliksa Ortega opowiedziała o swoim napiętym harmonogramie. Na planie zdjęciowym do serialu pojawiała się dwie godziny wcześniej i spędzała tam od 12 do 14 godzin dziennie.

– Potem wracałam do domu i miałam lekcje na Zoomie. Albo wchodziłam do swojego mieszkania, gdzie czekała już na mnie nauczycielka gry na wiolonczeli. Cały czas coś robiłam – mówiła.

Jak sama przyznała, lekcje szermierki i gry na instrumencie rozpoczęła kilka miesięcy przed wystartowaniem zdjęć do "Wednesday", które były kręcone przez osiem miesięcy w Rumunii. Hollywoodzka gwiazda dodała, że sceny z wiolonczelą były dla niej szczególnie trudne, gdyż z powodu tymczasowej przeprowadzki do Europy musiała zmienić nauczycieli.

– Nie spałam. Wyrywałam sobie włosy z głowy – oznajmiła, podkreślając, wiele razy dzwoniła cała zapłakana do swojego taty.

Warto wspomnieć, że w grudniu 2022 roku Ortega wyznała, że podczas kręcenia sceny z kultowym tańcem na balu miała COVID. Doniesienia o tym spotkały się z krytyką widzów, którzy zarzucili aktorce brak odpowiedzialności.

"Wednesday Challenge"

Jak pisała wcześniej w naTemat Ola Gersz z naszego Działu Kultura, serial "Wednesday" błyskawicznie stał się hitem Netfliksa, a taniec granej przez Jennę Ortegę bohaterki – istnym fenomenem.

Nikogo nie powinno dziwić, że na TikToku szybko powstał "Wednesday Challenge" (i wylał się również na Instagrama), który polega na odwzorowaniu charakterystycznych ruchów Wednesday Addams wykonywanych przez nią podczas szkolnego balu w Nevermore Academy.

Internauci nie tańczyli jednak wyłącznie do utworu "Goo Goo Muck" The Cramps, który mogliśmy usłyszeć w serialu, ale też do przyspieszonej wersji piosenki "Bloody Mary" Lady Gagi.