"Spektakularna porażka Morawieckiego". Politycy Ziobry znaleźli winnego decyzji KE

Natalia Kamińska

K omisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce. KE ma zastrzeżenia do działalności Trybunału Konstytucyjnego w naszym kraju. Solidarna Polska już wskazała winnych tej decyzji Komisji. Politycy Zbigniewa Ziobry mają pretensje do swojego koalicjanta, czyli PiS, a szczególnie do premiera.