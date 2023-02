Czarna lista Brukseli, a na niej Polska. Kolejna skarga wobec Warszawy

Agnieszka Miastowska

W środę 15 lutego Bruksela skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko ośmiu państwom członkowskim, chodziło o ochronę sygnalistów. Niestety wśród niechlubnej ósemki znalazła się Polska, co więcej to już druga skarga wobec działań naszego kraju – wcześniej Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce z powodu działalności Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.