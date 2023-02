W ygląda na to, że Władimir Putin nie czuje się bezpiecznie w Rosji, dlatego do podróży krajowych wybiera transport kolejowy. Nie jest on jednak byle jaki – według niezależnych rosyjskich dziennikarzy dyktator ma do dyspozycji "pancerny pociąg", który na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od innych składów.





Putin zamienił bunkier na pancerny pociąg. Tak podróżuje przywódca Rosji

Mateusz Przyborowski

