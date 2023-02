Papież wyrzucił go z Watykanu. Teraz przyjedzie do Polski na zaproszenie Czarnka

Katarzyna Florencka

K ardynał Gerhard Müller, były przewodniczący watykańskiej Kongregacji Nauki, ponownie przyjedzie z wizytą do Polski. Wyrzucony ze stanowiska przez papieża Franciszka duchowny jest ulubieńcem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem do naszego kraju zaprosił go minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.