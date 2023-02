Koniec z banem na Dodę w TVN. Artystka dostała zaproszenie i wymownie na nie odpowiedziała

Zakaz pojawiania się Dody na antenie telewizji TVN niedawno ponownie wrócił na tapet. Wszystko za sprawą transmitowanej przez stację gali Bestsellerów Empiku, na której nie została dopuszczona do głosu podczas odbierania statuetki za film "Dziewczyny z Dubaju". Teraz nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Wokalistka otrzymała zaproszenie do "Dzień Dobry TVN", na które odpowiedziała w relacji na Instagramie.

TVN zniósł zakaz wobec Dody. Wokalistka dostała zaproszenie do "DDTVN" Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Doda na gali Empiku nie została wywołana na scenę przez prowadzących, ale weszła na nią po zachęcie Marii Sadowskiej. Nie pozwolono jej jednak zabrać głosu

Jak sama przyznała w jednym z wywiadów połączyła to z zakazem pojawiania się w stacji, który trwał od 10 lat

Teraz wokalistka otrzymała zaproszenie do "Dzień Dobry TVN", na które odpowiedziała

Doda od ładnych paru lat nie pokazała się na antenie telewizji TVN. Wszystko za sprawą afery sprzed lat z Agnieszką Woźniak-Starak. Niedawno podczas gali Bestsellerów Empiku, która była emitowana na antenie tej stacji jej film "Dziewczyny z Dubaju" otrzymał nagrodę. Jednak, kiedy razem z reżyserką Marią Sadowską odbierała statuetkę, nie została dopuszczona do głosu.

Całą sytuację skomentował Marcin Prokop, który podsumował, że "to była jakaś niefortunna niezręczność". Prezenter zapewniał, że nie ma żadnego bana na Dodę w telewizji TVN. Artystka niedawno podczas live'a z fanami odpowiedziała na zaproszenie prezentera, który przyznał, że chętnie obejrzałby występ wokalistki na scenie "Dzień Dobry TVN".

"Czekam na zaproszenie. Nie można rzucać słów w powietrze, chyba nie jest to kłamstwo. Piszcie, piszcie tam im na stronie, koniecznie. 5 marca mam premierę nowego singla. Zaproście mnie, bądźcie słowni" – mówiła Dorota Rabczewska.

TVN zniósł zakaz wobec Dody. Wokalistka dostała zaproszenie do "DDTVN"

Doda na zaproszenie do popularnej śniadaniówki nie musiała długo czekać. W piątek (17 lutego) na instagramowym profilu stacji pojawiła się relacja, w której czytamy: "Hej Doda! To jak? Widzimy się u nas 3 marca? Zapraszamy!".

Wokalistka postanowiła jednak nie odpowiadać jednoznacznie stacji i zorganizowała na swoim Instagramie ankietę, w której jej fani mają zadecydować, czy powinna pojawiać się w telewizji. Po chwili zabrała głos, nagrywając krótki filmik. Poinformowała jednak, że wizyta 3 marca jest niemożliwa.

– Widzę, że jest totalna burza w sieci, bo wasze życzenia szybciej się spełniają niż moje urodzinowe. "Dzień dobry TVN" po moim ostatnim "lajfie" zaprosiło mnie na premierę mojego najnowszego singla i wykon. Mogę oficjalnie powiedzieć, że ten utwór to "Zatańczę z aniołami" – poinformowała Doda.

– Chciałabym, żebyście się odnieśli, czy powinnam przyjąć to zaproszenie, czy nie. Weźcie udział w sondzie. Premiera singla jest 5 marca, więc 3 marca to jest niemożliwe, żebym się tam pojawiła. W kolejny weekend to bardziej możliwe. Co wy na to? – dodała po chwili, zachęcając fanów do głosowania w ankiecie.