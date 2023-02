Atlantycki cyklon Willy nadciąga nad Polskę. Cały kraj w alertach IMGW

Pogoda w Polsce znów przyniesie szereg zawirowań. Teraz do naszego kraju nadciąga niż Willy, a wraz z nim kolejne wichury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął cały kraj alertami. Do tego należy przygotować się na opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem.

Pogoda 20-24 lutego. Cyklon Willy nadciąga. Cała Polska w alertach IMGW. Fot. IMGW ; Wojciech Matusik / Polska Press / East News

W tym tygodniu (20-24 lutego) musimy przygotować się na wichury i opady. Prędkość wiatru będzie sięgać nawet 95 km/h

IMGW ostrzega także przed roztopami w rejonach podgórskich, a także przed oblodzeniem na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach

"Za silne porywy odpowiedzialny będzie aktywny niż Willy, którego ośrodek szybko przemieści się z rejonu Islandii" – czytamy

Pogoda znów zaskoczy. Niż Willy wywoła wichury

Jak przekazali fanipogody.pl, w ostatnich tygodniach za silny wiatr odpowiadał niż Ulf, a następnie niż Volker. Teraz do Polski nadciąga cyklon Willy, który przesuwa się nad Europę Północną. "Dziś ten ośrodek ciśnienia lokować ma się w rejonie Islandii i przemieszcza się w kierunku północnej części Starego Kontynentu" – czytamy.

Przed niżem Willy ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Za silne porywy odpowiedzialny będzie aktywny niż Willy, którego ośrodek szybko przemieści się z rejonu Islandii nad Skandynawię i Bałtyk. Związany z niżem układ frontów atmosferycznych przyniesie też opady" – wtórowali synoptycy.

Nowy tydzień upłynie pod znakiem zachmurzeń, a także przelotnych opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

Prognoza pogody 20-24 lutego. Niż Willy i ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Niestety, doświadczą nas silne porywy wiatru. Ich prędkość wyniesie od 75 do 95 km/h.

We wtorek nieznacznie zmieni się temperatura. Nawet w rejonach podgórskich odczujemy 0 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie termometry mogą pokazać wartości nawet do 12 stopni Celsjusza. Nieznacznie ustąpią porywy wiatru. Tym razem ich prędkość wyniesie od 45 do 70 km/h.

W środę będzie nieco cieplej. Mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli cieszyć się nawet 13-stopniowym ciepłem. W centralnych regionach odnotujemy niewiele mniej, bo od 9 do 10 stopni Celsjusza.

Niestety, już w czwartek dojdzie do zmiany pogody. Na północnym zachodzie temperatura ponownie spadnie do -1 stopnia Celsjusza. W Małopolsce i na Podkarpaciu termometry wykażą do 4 stopni.

W pozostałych regionach maksymalna temperatura sięgnie od 4 do 6 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich zaś odczujemy około 2-stopniowe ciepło.

Zarówno w czwartek, jak i w piątek doświadczą nas przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Tuż przed weekendem możemy spodziewać się kolejnego ochłodzenia. Na północnym zachodzie odnotujemy -2 stopnie Celsjusza. W rejonach podgórskich należy spodziewać się -4 stopni Celsjusza. W pozostałych obszarach odczujemy od 0 do 1 stopnia Celsjusza.

Od poniedziałku do czwartku obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne w związku z silnym wiatrem, roztopami i oblodzeniem na drogach. 20 lutego alerty pierwszego stopnia objęły cały obszar kraju. W rejonach nadmorskich wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

We wtorek alerty z powodu wiatru ustąpią jedynie w rejonach podgórskich. Tam jednak - a także na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach - obowiązują ostrzeżenia w związku z oblodzeniami dróg i chodników. We wtorek i środę w rejony podgórskie objęto alertami w związku z roztopami.