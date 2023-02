Niespodzianka w 6. odcinku "The Last of Us". Fani twierdzą, że ta postać to dziewczyna Ellie

W 6. odcinku "The Last of Us" akcja przeniosła się do osady Jackson. Tam Joel wraz z Ellie natknął się na swojego brata Tommy'ego. Na tym jednak nie koniec. Widzowie uważają, że zauważyli na ekranie postać znaną z drugiej części gry Naughty Dog.

Czy w pierwszym sezonie serialu "The Last of Us" pojawiła się Dina? Fot. kadr z gry "The Last of Us Part II" i serialu "The Last of Us"

W 6. odcinku "The Last of Us" ukazano osadę Jackson, w której żyje brat Joela, Tommy.

W jednej ze scen widzowie dopatrzyli się znajomej twarzy. Fani uważają, że zobaczyli na ekranie kluczową postać z drugiej części gry. Chodzi o przyszłą sympatię Ellie, czyli Dinę.

Wątek Sama i Henry'ego. Jakie są różnice między oryginałem a adaptacją?

Tekst zawiera spoilery dotyczące gry i serialu "The Last of Us".

6. odcinek "The Last of Us". Czy to była Dina?

W marcu 2020 roku producent wykonawczy serialu i scenarzysta gry "The Last of Us", Neil Druckmann, opublikował z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wpis dotyczący postaci, które pojawią się w adaptacji. "Teraz macie Ellie, Riley, Tess, Marlene, Marię" – wymieniał, po czym podał zasłonięte emoji czteroliterowe imię. Od tamtej pory fani historii Joela i Ellie zaczęli spekulować, kogo miał na myśli twórca. Jedną z powtarzających się sugestii była Dina z gry "The Last of Us Part II".

W 6. odcinku serialu Joel (Pedro Pascal) oraz Ellie (Bella Ramsey) dotarli do osady Jackson, którą razem ze swoją ukochaną pomagał budować brat przemytnika, czyli Tommy (Gabriel Luna). W pierwszej części gry komuna zrzeszająca ocalałych nie odegrała znaczącej roli w fabule, zaś w drugiej odsłonie już tak. To tam po wyprawie, której celem było odnalezienie Świetlików, osiedlili się główni bohaterowie.

W osadzie Jackson Ellie miała okazję poznać swoją drugą (po Riley) sympatię - Dinę. Widzowie serialu są niemalże pewni, że widzieli dziewczynę w 6. odcinku "The Last of Us". Chodzi o scenę, w której Ellie, Joel, Maria i Tommy siedzą na stołówce, a z boku z ciekawością przygląda im się długowłosa nastolatka.

Zmiana w wątku Henry'ego i Sama

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, braci, Sama i Henry'ego, których w serialu grali Keivonn Woodard i Lamar Johnson ("Nienawiść, którą dajesz"), ścigali Kathleen i Łowcy. Za co? Otóż w 5. 5. odcinku zatytułowanym "Wytrwać i przeżyć" dowiadujemy się, że Henry był kolaborantem i prowadził interesy z obaloną w mieście Kansas City FEDRĄ.

W grze frakcja dowodzona przez bezwzględną Kathleen rozbiła grupę Sama i Henry'ego, a za działaniami Łowców nie stał żaden inny motyw niż przetrwanie.

W oryginale nie ma słowa o tym, że Sam, którego przedstawiono tam jako nastolatka (a nie jako dziecko), zmaga się z białaczką.

W przedostatnim odcinku adaptacji Sam pokazuje zaprzyjaźnionej Ellie, że został ugryziony przez zainfekowanego. Dziewczyna, która jest odporna na zarażenie grzybem z rodzaju Cordyceps, przykłada do rany chłopca swoją zranioną dłoń, mając nadzieję, że jej krew go ocali. W grze Sam tylko sugeruje Ellie, że ugryzł go Klikacz.

"Twórcy produkcji HBO we współpracy z Naughty Dog i scenarzystą Neilem Druckmannem robią wszystko, co w ich mocy, by nie zawieść graczy, ale przy okazji powitać nowych gości w świecie 'The Last of Us'" – czytamy w naszej recenzji "The Last of Us".

Czytaj także: https://natemat.pl/469295,purchlak-z-the-last-of-us-to-nie-efekty-ale-kostium-kosztowal-majatek