To będzie najdroższy kostium na Halloween. Purchlak z "The Last of Us" to nie efekty komputerowe

Scena z Purchlakiem z 5. odcinka "The Last of Us" robiła takie wrażenie, bo potwór był "prawdziwy". Nie został wykreowany w trzewiach komputera. Ważący 40 kilo kostium nosił na sobie aktor, a za jego wygląd odpowiadał niezwykle zdolny artysta - Barrie Gower. Wcześniej stworzył przerażające kostiumy w "Stranger Things" i "Grze o tron".

Purchlaka zagrał kaskader w kostiumie za pół miliona funtów Kadr z "The Last of Us" / HBO Max, fot. www.instagram.com/barriegower

Purchlak to finałowe stadium zainfekowania przez grzyba-zombie. Jest powolny, ale niezwykle wytrzymały i potężny. Potwora znanego z gier komputerowych mogliśmy ujrzeć w akcji w 5. odcinku "The Last of Us" od HBO Max.

W serialu jednak nie oglądaliśmy grafiki komputerowej, ale aktora przebranego w kostium. Do założenia go również potrzeba niezłej krzepy.

Nie każdy sobie może na niego pozwolić. Trudność wykonania to jedno, ale kosztował pół miliona funtów, czyli prawie 2,7 mln złotych.

W poprzednim odcinku serialu mogliśmy zobaczyć "oddychającą ziemię". W najnowszym epizodzie zatytułowanym "Wytrwać i przeżyć" okazało się, że skrywała się pod nimi horda zombiaków i przerażające monstrum o uroczej ksywie Purchlak. Możliwe, że gdyby to było zwykłe CGI, to potem nikomu nie śniłby się po nocach. Twórcy "The Last of Us" postawili jednak na tradycyjne efekty wizualne. Scena była stosunkowo krótka, ale zapamiętamy ją na długo.

Purchlaka zagrał kaskader Adam Basil. Wykonał go Barrie Gower, który stworzył też Vecnę w "Stranger Things.

Jeżeli myślicie o takim kostiumie na Halloween, to nie wystarczy tylko wzięcie kredytu, ale i odpowiednia postura. Purchlaka zagrał mierzący niespełna 2 metry Adam Basil. To Brytyjski kaskader, który pracował na planach m.in. "Nie czas umierać", "Kick-Ass 2", "Wonder Woman", a także "Pięknej i Bestii" (jako Bestia). "Cóż, ktoś to musi robić" – przyznał pod zdjęciem z głową "Venoma 2". Reszta tego stroju była jednak zrobiona na komputerze.

W "The Last of Us" nosił już pełnoprawny kostium. Ważył aż 40 kilogramów. "Wydali pół miliona [funtów] na kostium, a złożenie go zajmuje godzinę" – powiedział w wywiadzie dla Express.co.uk.

Kostium stworzył doświadczony projektant, charakteryzator i zdobywca czterech nagród Emmy Barrie Gower. To właśnie on odpowiada za Vecnę w "Stranger Things" i Nocnego Króla w "Grze o tron". Wszystkie te maszkary stały ikoniczne m.in. za sprawą tego, że wyglądały tak realistycznie. Efekty komputerowe mogą wiele, ale nadal nie potrafią ostatecznie oszukać ludzkiego oka. Przynajmniej w kwestii samych postaci.

Jak powstał kosztujący pół miliona funtów strój Purchlaka?

Gower opowiedział "Variety" o kulisach przygotowania tego stroju. Najpierw wykonali kopię ciała Basila, a potem z gliny modelarskiej formowali na niej coś, co ma przypominać zmutowanego grzyba. Mnóstwo zmutowanych grzybów.

Odlaliśmy go z gumy piankowej i pianki lateksowej, która jest bardzo lekka. To prawie jak pianka tapicerska, bardzo gąbczasty rodzaj materiału. To wszystko zostało uformowane i odlane w oddzielnych sekcjach: górna połowa, głowa, ręce, nogi. Mieliśmy zespół, który wspólnie wyprodukował wszystkie te części. Był też zamek błyskawiczny z tyłu i wokół talii, dzięki czemu mogliśmy je połączyć. Zwisające fałdy grzyba ukrywały zamki błyskawiczne i zatrzaski.

I to jeszcze nie koniec. Niuanse kostiumu musiały być jakoś widoczne w czasie sceny dziejącej się w nocy. Dlatego spece pokryli go "śluzowatym" lubrykantem, który mógł się odbijać na tle ognia.

Kostium byłby wtedy bardzo miękki, ale bardzo śliski i mokry. Pokryliśmy go żelopodobnym roztworem, który nadał połysk grzybom. Było też wiele małych, ostrych grzbietów i kolczastych włosów wbitych w jego ciało, jak małe narośla. Aby kształty były czytelne, musieliśmy pokryć je błyszczykiem. To było jak tekstura, więc ciągle podchodziliśmy i pokrywaliśmy je tym błyszczykiem, tak aby nabierały kształtu. Wielokrotnie go też żelowaliśmy, pokrywając go lubrykantem, aby był ładny i lśniący.

W sumie w tej scenie brało udział jeszcze 10-15 aktorów strojach Klikaczy i 40-60 "zwykłych" zombie. Purchlak nie był jedyną gwiazdą tego odcinka. Drugim koszmarem była mała dziewczynka przemieniona w Klikacza, która chciała dopaść Ellie. Zagrała ją 9-letnia gimnastyczka Skye Cowton.

Potwory potworami, ale piąty odcinek opowiadał też historię braci Sama i Henry'ego. Wątek był przestawiony w grze od studia Naughty Dog, ale tam nie kończył się aż tak tragicznie. W serialu dodano jeszcze poruszający epilog.