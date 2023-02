Piotr Cugowski jest w szczęśliwym związku. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Nikt nie wiedział, że w życiu Piotra Cugowskiego nadeszły poważne zmiany. Jakiś czas temu wokalista wywołał prawdziwe poruszenie. Jeszcze do niedawna mówiło się, że Piotr Cugowski jest w związku małżeńskim z Elizą Tokarczyk. Tymczasem szybko wyszło na jaw, że wokalista ma już nową narzeczoną. Jak sam przyznaje jest szczęśliwy.

Piotr Cugowski szczerze o swoim związku

Z medialnych doniesień wynika, że Piotr Cugowski i Eliza Tokarczyk nie są już razem

Wszystko stało się jasne, kiedy wokalista w jednym z wywiadów wyznał, że może liczyć na wsparcie dwóch kobiet – mamy i narzeczonej

W nowym rozdziale życia artyście towarzyszy narzeczona, która jest lekarką. Jak się okazuje są bardzo szczęśliwi

Piotr Cugowski to nie kto inny jak syn Krzysztofa Cugowskiego – legendy Budki Suflera. Mężczyzna talent wokalny odziedziczył po ojcu i dziś sam jest jednym z najpopularniejszych wokalistów w Polsce oraz założycielem zespołu Bracia. Nową ukochaną Cugowskiego jest Karolina Gwiazda. Jak się okazało, kobieta nie jest związana ze światem show-biznesu. Jest lekarką – internistką i nefrolożką.

"Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem "lekarzem dusz", a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem" – mówił w "Pytaniu na Śniadanie" lider Braci. Od tamtej pory niewiele mówił o swoje wybrance i łączących ich uczuciu.

W najnowszym wywiadzie dla "Faktu" zapytany o dzień zakochanych zdradził, że jest w takim wieku, w którym nie obchodzi się już Walentynek. "Ten dzień spędziłem normalnie, jak każdy inny dzień" – podkreślił.

Cugowski należy do tego grona gwiazd, które niechętnie opowiadają o swojej prywatności i chociaż dziennikarz próbował skłonić go do wyznania na temat jego nowej miłości, artysta był niechętny, by ponownie podejmować ten temat. "Ja już milczę jak grób i więcej słowa nie powiem, bo wszystko już zostało powiedziane. (...) Jestem bardzo szczęśliwy i wszystkim życzę wszystkiego dobrego" – podsumował.

Nadszedł wiatr zmian w życiu prywatnym Cugowskiego

Z medialnych doniesień wynika, że Cugowski i Tokarczyk nie są już razem. Jak mogliśmy przeczytać na łamach Pudelka "Piotr Cugowski po cichu rozstał się z żoną i układa sobie życie z nową partnerką". Wokalista z dziennikarką był w związku przez 15 lat.

"Bez zbędnego rozgłosu on się rozwiódł już z półtora roku temu. Jak się nie chce czegoś rozgłaszać, to nikt nic nie wie. Odbyło się to dyskretnie i najlepszym przykładem jest to, że to wyciekło dopiero po półtora roku. I on sam to odkrył, że ma nową panią. Jak się chce być dyskretnym, to można" – zdradził Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Faktem".

Piosenkarz, gdy był w programie "Jaka to melodia?" nazwał ją nawet swoją "narzeczoną". Z kolei w rozmowie z reporterką "Pytania na śniadanie" zdradził, że na widowni "The Voice Senior" wspierają go dwie kobiety: mama i ukochana Karolina, która na co dzień jest lekarzem.