Kim są przeciwnicy Joela z 6. odcinka "The Last of Us"? Ich historia jest makabryczna

W 6. odcinku "The Last of Us" Joel i Ellie najpierw odwiedzają osadę Jackson, po czym ruszają do Zachód, by odnaleźć organizację zwaną Świetlikami, która zamierza stworzyć remedium na grzyba z rodzaju Cordyceps. Po drodze bohaterowie wdają się w bójkę, a postać grana przez Pedra Pascala zostaje poważnie ranna. Ludzie, którzy zaatakowali Joela, odegrają istotną rolę w kolejnych odcinkach. Ich historia przyprawia o dreszcze.

Kto zaatakował Joela w 6. odcinku "The Last of Us"? Fot. kadr z serialu "The Last of Us"

W 6. odcinku serialu "The Last of Us" zatytułowanym "Rodzina" Joel i Ellie zostają zaatakowani przez grupę agresywnych mężczyzn. W wyniku starcia główny bohater zostaje ranny.

Napastnicy należą do społeczności kanibali, który przewodzi niebezpieczny David.

W 7. odcinku poznamy historię Ellie i Riley.

Tekst zawiera spoilery dotyczące serialu i gry "The Last of Us".

Kto zaatakował Joela w 6. odcinku "The Last of Us"?

W odcinku zatytułowanym "Rodzina" Joel (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey) docierają do osady Jackson, w której wraz z ukochaną mieszka brat głównego bohatera, Tommy (Gabriel Luna). Tam poznajemy burzliwą przeszłość rodzeństwa, a także możemy dostrzec postać, która jest najprawdopodobniej Diną z drugiej części gry "The Last of Us".

Po opuszczeniu azylu dla ocalałych Joel i Ellie docierają do gmachu University of Eastern Colorado, gdzie znajdują pozostałości po siedzibie Świetlików. Na uczelnianym skwerze bohaterowie zostają zaatakowani przez grupkę agresywnych mężczyzn. Choć jednego z napastników udaje się im zabić, Joel odnosi poważne rany. Warto zaznaczyć, że w grze przemytnik spada z dużej wysokości.

Wątek ludzi, którzy napadli na Joela, zostanie rozwinięty w 8. odcinku serialowej adaptacji. Osoby, które znają oryginał, wiedzą, że agresorzy należą do niebezpiecznej grupy kanibali, której przewodzi David.

W grze "The Last of Us" Ellie, nie zdając sobie sprawy z tego, że David jest kanibalem, oferuje mu upolowanego jelenia w zamian za antybiotyki niezbędne do wyleczenia Joela. Ostatecznie mężczyzna porywa dziewczynkę, grążąc jej, że ją zje. Dodajmy również, że w grze groźny lider kanibalistycznej społeczności próbuje zgwałcić nastolatkę.

Wątek Davida i kanibali jest niezwykle ważny dla fabuły, ponieważ prowadzi do momentu, w którym Joel zaczyna widzieć w Ellie swoją córkę.

O czym będzie 7. odcinek "The Last of Us"?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, twórcy od dawna zapowiadali, że w produkcji pojawi się drugoplanowa postać z gry, czyli Riley – nastolatka, w której zakochała się Ellie. Poznajemy ją w DLC gry, zatytułowanym "Left Behind".

Dodatek wywołał niemałą burzę, ponieważ pokazano w nim pocałunek dwóch bohaterek. Wielu fanów uparcie trwało przy tym, że dziewczyny są wyłącznie przyjaciółkami. Scenarzysta gry Neil Druckmann potwierdził jednak w rozmowie z portalem GayGamer.net, że Ellie nie jest heteroseksualna.

W 7. odcinku cofniemy się do czasów, gdy Ellie uczęszczała do wojskowej szkoły przygotowawczej w Bostonie, w której poznała Riley. Na ekranie zobaczymy, jak nastolatki wybiorą się nocą na spacer po opustoszałym centrum handlowym.

