Serial "The Last of Us" podrasował wątek braci. W grze ich losy nie były aż tak tragiczne

Historia Sama i Henry'ego z "The Last of Us" była w grze Naughty Dog jednym z najsmutniejszych wątków. Twórcom serialu HBO Max udało się jednak sprawić, że ich losy są jeszcze boleśniejsze dla widza. Scenarzyści dokonali drobnych zmian względem oryginału, co ostatecznie wyszło im na dobre.

Wątek Sama i Henry'ego - jakie są różnice między grą a serialem "The Last of Us" HBO?

Zarówno w adaptacji, jak i w oryginale bracia giną. Jeden z nich zostaje zarażony grzybem, natomiast drugi popełnia samobójstwo.

W grze Naughty Dog Sam nie był dzieckiem, a nastolatkiem. Na tym jednak nie kończą się zmiany wprowadzone do jego historii. W produkcji HBO Max losy chłopca są o wiele tragiczniejsze.

Sam i Henry - różnice między grą a serialem "The Last of Us"

Braci, czyli Sama i Henry'ego, których w serialu "The Last of Us" grają Keivonn Woodard i Lamar Johnson ("Nienawiść, którą dajesz), poznajemy pod koniec 4. odcinka, gdy po cichu zakradają się do mieszkania zajmowanego przez Ellie (Bella Ramsey) i Joel (Pedro Pascal). Obaj są ścigani przez Kathleen i Łowców. Za co? Otóż w 5. odcinku zatytułowanym "Wytrwać i przeżyć" dowiadujemy się, że Henry był kolaborantem i prowadził interesy z obaloną w mieście Kansas City FEDRĄ.

W grze wątek braci rozgrywał się w mieście Pittsburg - Łowcy rozbili ich grupę, a za działaniami frakcji nie stał żaden inny motyw niż przetrwanie.

W serialu Henry zwrócił się do brata Kathleen (Melanie Lynskey) z prośbą o zdobycie leku na białaczkę dla Sama. W oryginale młodszy z braci nie zmaga się z leukemią i nie jest też Głuchy. Poza tym w dziele Naughty Dog przedstawiono go jako nastolatka, który wiekiem dorównuje Ellie, zaś adaptacja zrobiła z niego dziecko.

Piąty odcinek "The Last of Us" ukazuje scenę, w której Sam pokazuje Ellie, że został ugryziony przez zainfekowanego. Dziewczyna, która jest odporna na zarażenie grzybem z rodzaju Cordyceps, przykłada do rany chłopca swoją zranioną dłoń, mając nadzieję, że jej krew go ocali. W grze Sam tylko sugeruje Ellie, że ugryzł go Klikacz.

Zarówno w grze, jak i w serialu Sam przemienia się w "zarażonego" i zostaje zabity przez starszego brata. Ten później przykłada broń do skroni i sam odbiera sobie życie. W oryginale nie widzimy, by Joel i Ellie pochowali swoich kompanów, choć możemy się tego domyślić.

Kim są Purchlaki z 5. odcinka "The Last of Us"?

W czwartym odcinku "The Last of Us" noszącym tytuł "Weź mnie za rękę" ukazano "oddychającą" ziemię, pod którą skrywała się horda zainfekowanych. W piątym odcinku spod wspomnianej ziemi wydostał się tłum zarażonych. Mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć w nim tzw. Purchlaka (po angielsku Bloater).

Purchlaki reprezentują jedno z ostatnich stadiów infekcji i są znacznie groźniejsze od Klikaczy, a także powolniejsze. Całe ich ciała porasta grzyb, który daje im niezwykle mocny pancerz. Ten rodzaj zainfekowanych jest bardzo agresywny i brutalny. W grze łapią ofiarę, a następnie wyrywają jej szczękę, miażdżą głowę lub łamią kręgosłup.

W walce z nimi najlepiej sprawdza się ogień, choć do zabicia ich w grze potrzeba nie lada wysiłku. Miotacze ognia lub koktajle Młotowa należy użyć przynajmniej kilka razy.

Warto nadmienić, że najbardziej zaawansowaną formę infekcji przedstawiono w drugiej części "The Last of Us". Jest nim boss o nazwie Król Szczurów. Wygląda on tak, jakby zrósł się z wieloma innymi zarażonymi.