Ohme szczerze o Chajzerze. Ma pewną zaskakującą teorię na temat prezentera

Małgorzata Ohme już od dłuższego czasu współprowadzi program "Dzień Dobry TVN" u boku Filipa Chajzera. W najnowszym wywiadzie nawiązała do negatywnych komentarzy, z którymi musi borykać się prezenter. Dziennikarka ma pewną zaskakującą teorię na temat redakcyjnego kolegi. Uważa, że często nienawistne komentarze są niesprawiedliwe.

Filip Chajzer wielokrotnie oberwał za to, co powiedział w telewizji. Dziennikarz od 2019 roku razem z Małgorzatą Ohme jest gospodarzem "Dzień Dobry TVN". Programy transmitowane na żywo rządzą się swoimi prawami, a na antenie może dojść do nieoczekiwanych sytuacji. Tak było wiele razy w porannym paśmie śniadaniowym stacji. Niektóre wpadki wywoływały wśród oglądających salwy śmiechu, a inne oburzenie.

Syn Zygmunta Chajzera z jednej strony angażuje się w rozmaite akcje charytatywne, pomagając ludziom, a z drugiej wywołuje wiele kontrowersji, które najczęściej kończą się negatywnymi, a czasem wręcz nienawistnymi komentarzami.

Małgorzata Ohme w najnowszym wywiadzie dla jednego z tabloidów wypowiedziała się na temat negatywnych komentarzy adresowanych pod adresem jej partnera z "DDTVN". Dziennikarka przedstawiła dość ciekawą teorię w tym temacie, którą usprawiedliwia Chajzera. Jak sama przyznaje, opinie, które pojawiają się w sieci, są często niesprawiedliwe.

Filip jakby jest Filipem Chajzerem i jak się już urodził, to był Chajzerem i cokolwiek by nie zrobił, to i tak generuje też kontrowersyjne opinie. Często niesprawiedliwie. Myślę, że każdego to dotyka, ale myślę, że coraz mniej. Ja mam mniej hejtu, choć ostatnio mam wrażenie, że więcej.

Ohme nie wytłumaczyła, które sytuacje dokładnie miała na myśli, mówiąc o niesprawiedliwych opiniach. Pomimo tego nawiązała do hejtu, który nieustannie rządzi internetem.

"Im wyższa jest twoja popularność, to nawet nie zauważasz tego w kontekście swojego życia, tylko zauważasz to w kontekście hejtu. Każde nasze zachowanie jest oceniane. Głównie negatywnie. Mnie jest to łatwiej zrozumieć, ale nie mówię, że mnie to nie dotyka. Mnie jest łatwiej to zrozumieć, że nie jest to historia o nas, a o ludziach, którzy to piszą" – podsumowała.

Filip Chajzer, któremu kontrowersje nie są obce

Każdy, kto choć trochę śledzi portale plotkarskie przynajmniej raz spotkał się z aferą, w której Filip Chajzer odgrywał pierwsze skrzypce. Zaczynając od "ataku paniki" w "Dzień dobry TVN", przechodząc następnie przez homofobiczne komentarze, a kończąc na głośnej sprawie całowania kobiet w "Ameryka Express" i jego reakcji.

Prezenter wielokrotnie wydawał oświadczenia w wyżej wymienionych tematach, jednak wielu nie podobała się ich forma, a nawet treść. Obecnie dziennikarz stara się unikać kontrowersyjnych sytuacji, pomimo tego wielu nieustannie ma mu za złe akcje z przeszłości.