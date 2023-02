Jesteś żołnierzem, poetą czy królem? Ten test osobowości zawładnął TikTokiem

"Soldier, Poet, King" to test osobowości, który od kilku tygodni podbija TikToka i inne serwisy społecznościowe. Po rozwiązaniu quizu dowiadujemy się, czy w dawnych czasach bylibyśmy żołnierzem, poetą czy królem. To jeden z wielu testów sieci, ale dlaczego akurat stał się tak popularny?

Quiz na żołnierza, poetę i króla zawładną tiktokerkami Fot. TikTok

"Soldier, Poet, King" to internetowy test osobowości zainspirowany piosenką zespołu The Oh Hellos o właśnie takim tytule.

Składa się z 20 pytań, które znajdziecie na popularnej stronie z quizami. Powstała też polska wersja: "Żołnierz, Poeta czy Król?".

Quiz stał się popularny na TikToku m.in. dlatego, że nie wszystkim podobał się wynik, a inni za to byli nim zachwyceni i chwalili się tym w filmikach.

W internecie istnieje nieskończona liczba testów osobowości (jak np. słynny Enneagram) i choć większość z nich ma mało wspólnego z prawdziwą psychologią, to i tak lubimy je rozwiązać dla zabawy (choć niektórzy traktują je śmiertelnie poważnie). Quiz "Soldier, Poet, King" nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale jednak na TikToku filmy z takim tagiem zostały wyświetlone ponad 600 milionów razy.

Serwis iknowyoumeme.com podaje, że quiz stał się popularny, bo w połowie stycznia tego roku (mniej więcej wtedy powstał też sam quiz) użytkownicy zaczęli publikować swoje rezultaty, a także je analizować. Niektórzy byli zaskoczeni wynikami, a inni próbowali celowo zaznaczać odpowiedzi, by np. wyszedł poeta, ale im się to nie udawało. Jedna z tiktokerek napisała, że "każdy chciałby być poetą oprócz poetów". Dlaczego? O tym za chwilę.

"Jesteś żołnierzem, poetą czy królem?". O co chodzi w tym teście i gdzie go można rozwiązać?

Jego autorką jest niebinarna osoba o pseudonimach atlanticsea i oceanknives. W opisie przyznała, że mocno inspirowała się piosenką "Soldier, Poet, King". Jej tekst odnosił się do biblijnego Jezusa, ale quiz został potraktowany dosłownie i nie ma religijnego kontekstu. Po prostu pokazuje, kim moglibyśmy być w średniowieczu.

W teście "Are you a Soldier, a Poet, or a King?" odpowiadamy na 20 pytań. Niektóre są bardzo nieoczywiste, podobnie jak i odpowiedzi na nie (do wyboru są zawsze trzy). Jesteśmy pytani np. czym dla nas jest obowiązek, grzech, piekło, czego się boimy, a także, "czy jeśli mielibyśmy koronę", to byłaby pokryta krwią: twoją, winnych czy niewinnych. Wybieramy też cytat o miłości, przyznajemy, jak wygląda nasz gniew oraz jak wyobrażamy sobie naszą... śmierć.

Gdzie możemy zrobić quiz na żołnierza, poetę i króla? To obecnie najpopularniejszy quiz na stronie uquiz.com (pod koniec styczniu rozwiązało go 5 milionów osób). Oryginał po angielsku znajdziecie pod tym linkiem, ale jest też polska wersja "Żołnierz, poeta czy król?" tutaj. Ze statystyk po rozwiązaniu quizu wynika, że przeważająca większość osób byłaby królami (62 proc.), tylko co piąty żołnierzem (21 proc.), a reszta poetami (15 proc.) - w polskiej wersji rozkład jest trochę inny (poniżej). Oceanknives wyjaśnia na TikToku, że może to wynikać z tego, że z archetypem króla może po prostu utożsamiać się najwięcej osób. Quiz rozwiązują głównie nastolatki i młodzi dorośli, na których dopiero teraz spada odpowiedzialność i muszą z nią żyć... jak król.

Król cechuje się właśnie m.in. obowiązkiem i zrezygnowaniem, żołnierz prawością i przemocą, a poeta samotnością i radością (stąd pewnie tyle osób uważa, że się z nim identyfikuje). Internauci zwracają też uwagę na to, że te trzy archetypy można przyporządkować do niemal wszystkich. Stąd też powstaje sporo filmików z np. postaciami z filmów czy nawet... piłkarzami Liverpoolu, które jeszcze bardziej wpływają na popularność trendu.

Quiz został zainspirowany piosenką "Soldier, Poet, King" duetu The Oh Hellos

Równolegle z quizem, popularnością cieszy się piosenka, która służyła za inspirację. Została wydana w 2015 roku przez duet indie folkowy The Oh Hellos z Teksasu. Już kilka lat temu była viralem, ale teraz znów przeżywa renesans. Jak możemy ją przetłumaczyć?

Nadejdzie kiedyś żołnierz Który dzierży potężny miecz Zrówna z ziemią twoje miasto O lej, o laj, o Panie O lej, o laj, o lej, o Panie Zrówna z ziemią twoje miasto O lej, o laj, o Panie Nadejdzie kiedyś poeta Którego bronią jest słowo Zaszlachtuje cię swym językiem O lej, o laj, o Panie O lej, o laj, o lej, o Panie Zaszlachtuje cię swym językiem O lej, o laj, o Panie Nadejdzie kiedyś władca W którego czoło wbity jest cierń Namaszczony olejem jak syn Dawida O lej, o laj, o Panie O lej, o laj, o lej, o Panie Namaszczony olejem jak syn Dawida O lej, o laj, o Panie

Jak widać, tekst piosenki mówi jednoznacznie o Jezusie, więc naprawdę trzeba było się postarać, by stworzyć na jego podstawie test osobowości. To też świadczy o podobnych quizach w sieci. Czy istnieją w ogóle jakiekolwiek wiarygodne? Tego możecie dowiedzieć się z wywiadu Oli Gersz z psychoterapeutką Joanną Gutral.