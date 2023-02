Biden już wyjechał z Kijowa. Kolejny przystanek podróży to wizyta w Polsce

Joe Biden wyjechał już z Kijowa. W stolicy Ukrainy amerykański prezydent spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, obaj wygłosili też oświadczenia i poinformowali o dalszej współpracy. Teraz Biden zmierza do Polski, gdzie we wtorek rozpocznie swoją oficjalną wizytę. Warszawiacy muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym.

Joe Biden wyjechał już z Kijowa. Kolejny przystanek podróży: Polska Fot. Cover Images / East News

Joe Biden złożył w poniedziałek kilkugodzinną i zaskakującą wizytę w Kijowie. W stolicy Ukrainy prezydent USA pojawił się około godz. 8:00 czasu lokalnego. Jak podaje CNN, po blisko pięciu godzinach Biden wyjechał z Kijowa i teraz zmierza do Polski.

Joe Biden w Kijowie

Wizyta Bidena w Kijowie, która nie została wcześniej oficjalnie zapowiedziana, była jego pierwszą wizytą na Ukrainie od objęcia urzędu. Po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim prezydent USA zapowiedział dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy.

– Cieszę się, widząc was w Ukrainie. Dla nas to ogromny zaszczyt. Możemy i musimy zrobić wszystko, aby rok 2023 był rokiem zwycięskim. Ta niesprowokowana, zbrodnicza wojna Rosji przeciwko Ukrainie musi zakończyć się oczyszczeniem naszych ziem i twardymi gwarancjami długotrwałego bezpieczeństwa i pokoju. W Ukrainie waży się los międzynarodowego porządku – mówił Wołodymyr Zełenski.

– Tamtej mrocznej nocy świat dosłownie wyczekiwał upadku Kijowa. Być może nawet upadku Ukrainy. Rok później Kijów stoi. Ukraina stoi. Demokracja stoi. Amerykanie stoją ramię w ramię z wami, tak, jak cała Ukraina. Kijów skradł część mojego serca – stwierdził Joe Biden.

Podkreślił, że Ukrainie pomaga ponad 50 krajów – od Japonii po USA. – Wiodące gospodarki świata zmuszają Rosję do płacenia ogromnej ceny – powiedział i dodał, że Ukraińcy przypominają światu, "co znaczy odwaga".

– Niespodziewana wizyta prezydenta USA Joe Bidena na Ukrainie w poniedziałek była ważna i symboliczna – powiedział w poniedziałek burmistrz Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z CNN.

– To ryzykowna podróż, to trudna decyzja, ale bardzo ważna. Pokazuje całemu światu, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. Dużo więcej energii do walki daje nam to, że czujemy za sobą naszych przyjaciół – dodał Kliczko.

Oficjalna wizyta Bidena w Warszawie

We wtorek amerykański przywódca rozpocznie oficjalną wizytę w Warszawie i spotka się m.in. z Andrzejem Dudą. W planie wizyty jest także przemówienie w Arkadach Kubickiego.

Wizyta w Polsce ma potrwać dwa dni. Jednak niektóre zmiany na warszawskich ulicach zostaną wprowadzone już w poniedziałek. Jak informuje profil Miasta Stołecznego Warszawy, wszystkie zmiany zaplanowane od 20 do 22 lutego będą aktualizowane na bieżąco na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego lub Infoulice Warszawa.

Pełna lista zmian w organizacji ruchu znajduje się tutaj.

Niezapowiedzianą wizytą w Kijowie Joe Biden zszokował świat, a przy okazji rozwścieczył Rosjan. – Wizyta na terytorium kraju będącego stroną konfliktu to wyzywający i rażący krok – grzmiał w reżimowej RIA Nowosti zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej Michaił Szeremet. – Facet w koszuli w wieku 80 lat postanowił zademonstrować młodzieńcze przechwałki – stwierdził.