8 najlepszych seriali true crime na Disney+. Jeden opowiada o synu potencjalnego Zodiaka

Zachwyty nad true crime nie słabną. Produkcje poświęcone sprawom morderstw i innych zbrodni to istny fenomen dzisiejszych czasów. Kryminalne seriale dokumentalne znajdziemy nie tylko na Netfliksie. Oto 8 najlepszych tytułów true crime na platformie Disney+. Jeden z nich opowiada o synu potencjalnego Zodiaka.

8 najlepszych seriali dokumentalnych z gatunku true crime na platformie Disney+

Na liście znajdziemy produkcje kryminalne o morderstwach na amerykańskich uczelniach, synu potencjalnego Zodiaka i seryjnych mordercach z Los Angeles.

NAJLEPSZE SERIALE TRUE CRIME NA DISNEY+ (LISTA)

1. Morderca na kampusie

"Morderca na kampusie" to sześcioodcinkowa antologia ABC News Studios, która przedstawia historie morderstw na amerykańskich uczelniach i college'ach. Dzięki serialowi poznajemy losy studentów z UCLA, University of Florida oraz Baruch College. Na ekranie zobaczymy przejmujące wywiady z rodziną i przyjaciółmi ofiar, a także mrożące krew w żyłach nagrania z policyjnych przesłuchać. Nie zabraknie też drastycznych zdjęć z miejsc zbrodni oraz wnikliwego spojrzenia na śledcze procesy.

"Fabuła 'Mordercy na kampusie" jest mocna i opowiada o incydentach w najlepszym możliwym formacie" – czytamy w recenzji portalu The Review Geek.

Tytuł ukazuje m.in. sprawę morderstwa Andrei DelVesco z UCLA. Matka dziewczyny wyznała przed kamerą, że chciała, by córka wybrała naukę w University of Chicago, ponieważ tam studiował jej syn. Gdy Andy zdradziła mamie, że wyjeżdża na studia do Los Angeles, ta miała złe przeczucie na myśl o tym pomyśle.

2. Z zapartym tchem

"Z zapartym tchem" przybliża fanom true crime historię porwania siedmioletniego Stevena Staynera na początku lat 70. ubiegłego wieku. Prawie dziesięć lat później uprowadzony został pięcioletni Timmy White. Miesiąc po jego zniknięciu chłopczyk pojawił się na komisariacie policji Ukiah z czternastoletnim Dennisem Parnellem. Nastolatek wyznał funkcjonariuszom, że tak naprawdę ma na imię Steven.

Po powrocie do rodzinnego domu odnalezione dziecko było nieustannie śledzone przez dziennikarzy. Medialną burzę podsyciły doniesienia o tym, że starszy brat Stevena, Cary, okazał się mordercą i gwałcicielem.

Na portalu Rotten Tomatoes krytycy ocenili serial na 92 proc. (z 13 głosów). "Zamiast koncentrować się na historii rodziny Staynerów, tak jakby nie była ona już szeroko komentowana, twórcy patrzą na ich losy przez pryzmat wydarzeń medialnych" – napisała Alessa Dominguez z BuzzFeed News.

3. The Most Dangerous Animal of All

Fabuła "The Most Dangerous Animal of All" kręci się wokół życia Gary'ego L. Johnsona, który podczas poszukiwań swoich biologicznych rodziców odkrył, że jego ojcem jest Earl Van Best Jr., mężczyzna podejrzany o bycie znanym seryjnym mordercą - Zodiakiem.

Johnson odnalazł swoją matkę, Jude Gilford, która powiedziała mu, że jej przemocowy partner, Best Jr., porzucił syna w kościele. Jakby tego było mało, w latach 70. kobieta miała kontakt z detektywem SFPD (San Francisco Police Department) prowadzącym śledztwo w sprawie Zodiaka. Szkic mordercy pasował do wyglądu biologicznego ojca Johnsona.

"Ten serial jest na tyle intrygujący, że można spędzić nad nim trzy i pół godziny, ale możemy też zastanawiać się, czy tej historii nie dało się opowiedzieć krócej" – komentuje produkcję portal Decider.

4. Na szlaku zbrodni

"System Parków Narodowych obejmuje obszar o powierzchni prawie 3,5 miliona hektarów, tymczasem za ściganie przestępstw popełnianych na tym publicznym terytorium odpowiada w skali kraju zaledwie 34 agentów specjalnych. Serial 'Na szlaku zbrodni' to relacja z działalności tej wyjątkowej ekipy, która dąży do zaprowadzenia prawa i porządku w najdzikszych i najbardziej odległych zakątkach Ameryki" – czytamy w opisie tytułu na stronie Disney+.

Dotąd powstał tylko jeden sezon serialu kryminalnego. Dotyczy on sprawy tzw. Czarnego Wdowca, czyli Harolda Henthorna. Wszystko zaczęło się od tego, że mężczyzna zadzwonił na numer 911, by zgłosić, iż jego ówczesna żona, Toni, spadła z klifu w Rocky Mountain National Park. Sprawa, jak można się domyślić, miała drugie dno.

5. Dorwijcie mojego mordercę

"Dorwijcie mojego mordercę" to serial z gatunku true crime zgłębiający najróżniejsze zbrodnie i sprawy zaginięć w USA. "Na uczelni w Missouri wszyscy są wstrząśnięci, gdy odnaleziono studenta z poderżniętym gardłem"; "Zimą 2013 roku 14-letnia Shaniesha Forbes nie wróciła do domu po szkole"; "Na wsi w Missouri hodowca gadów zostaje znaleziony martwy - otoczony przez egzotyczne węże" – brzmią opisy poszczególnych odcinków, a jest ich łącznie dziewięć.

6. Miasto aniołów, miasto śmierci

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku Los Angeles nawiedzało 20 seryjnych morderców. "Miasto aniołów, miasto śmierci" koncentruje się na procedurach policyjnych i relacjach świadków terroru, jaki w tamtych czasach siali Doug Clark (aka The Sunset Strip Killer), William Bonin (aka Zabójca z autostrady), Rodney Alcala (aka Zabójca z "Randki w Ciemno) i Dusiciele z Hillside (Kenneth Alessio Bianchi oraz Angelo Buono Jr.). Dokument podzielono na sześć części.

7. Skradziona młodość: Historia sekty w Sarah Lawrence College

Jesienią 2010 roku grupka studentów z Sarah Lawrence College zamieszkała w budynku kampusu - Slonim Woods 9. Pewnego dnia jedna ze współlokatorek, Talia Ray, zaprosiła do siebie swojego ojca, Larry'ego Raya, którego dopiero co wypuszczono z więzienia. Mężczyzna był gawędziarzem, pomagał przyjaciołom córki, wszystkim dookoła opowiadał niestworzone historie. Z upływem dni studenci ze Slonim Woods 9 zaczęli traktować Larry'ego jak autorytet.

W styczniu 2023 roku Ray usłyszał wyrok 60 lat pozbawienia wolności za molestowanie seksualne, wymuszenia i ściąganie haraczy. Historię jego ofiar streszczono w trzyczęściowym dokumencie "Skradziona młodość".

8. Strażniczka prawdy

"Piosenkarka i aktorka Kristin Chenoweth wraca do rodzinnego miasta w Oklahomie, by zbadać sprawę trzech dziewczynek, które znaleziono zamordowane po ich pierwszej nocy na wyjazdowym obozie" – czytamy w opisie serialu "Strażniczka prawy". Sprawa zabójstwa dzieci wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. Procesy podejrzanych o morderstwo śledziła w latach 70. większość narodu.