Joe Biden spotkał się z Janem Pawłem II. Dlaczego mama zabroniła mu pocałować pierścień?

Joe Biden jest drugim w historii USA prezydentem kraju wyznania katolickiego. Choć był wychowany w tej wierze, przed wizytą w Watykanie miał usłyszeć od matki ostrzeżenie, by nie całować papieskiego pierścienia. Podobne ostrzeżenie matka wydała w kwestii spotkania z królową.

Joe Biden był związany z religią katolicką od wczesnych lat młodości. Uczęszczał on do szkoły, którą prowadziły zakonnice. Liceum, które skończył, również było placówką katolicką, o czym pisał zresztą w autobiografii.

Joe Biden spotkał się również jako młody senator z papieżem Janem Pawłem II. Wówczas, w 1980 roku miał usłyszeć od matki ostrzeżenie, żeby nie całował papieża w pierścień.

Prezydent USA nie pocałował pierścienia papieża

Powodem miała być kwestia tego, by nie okazywać podległości papieżowi, jako głowie innego państwa. Innymi powodami były szacunek i równość.

"Pamiętaj, Joey – mówiła – jesteś Bidenem. Nikt nie jest od ciebie lepszy. Ty nie jesteś od nikogo lepszy, ale też nikt nie jest lepszy od ciebie" – czytamy w cytowanym przez "Wyborczą" fragmencie autobiografii prezydenta USA.

Matka Bidena miała także wielokrotnie powiedzieć mu, że ma "szanować habit i szaty liturgiczne, mundur, ale nie musi szanować osoby w nie ubranej".

Poglądy Joe Bidena, jak na standardy katolickie, były przez wielu duchownych uznawane za zbyt luźne. Jak pisze autor portalu Lekcja Religii, wiele też razy hierarchom kościelnym nie podobały się działania prezydenta, a raz nawet odmówiono mu przyjęcia komunii. Dlaczego? Poglądy Joe Bidena co do aborcji nie przystawały do katolickich standardów.

Biden z wizytą w Polsce

Prezydent USA przebywa właśnie (21 lutego) w RP, gdzie zostanie do środy (22 lutego). Program wizyty Bidena w Polsce obejmuje m.in. spotkanie z Andrzejem Dudą, a także przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego.

Joe Biden w Warszawie jest od wczoraj, jednak spotkania z prezydentem Polski oraz pozostałe spotkania na szczeblu międzynarodowym zaplanowano na popołudnie.

Około godziny 12:50 prezydent USA ma pojawić się w Pałacu Prezydenckim, gdzie dojdzie do spotkania w wąskim gronie, a o 13:35 mają odbyć się rozmowy dwustronne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

O tym, co będzie tematem rozmów prezydentów mówił Marcin Przydacz z prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jak wskazał, dyskusja ma toczyć się wokół dalszych planów odstraszania Rosji i wspierania Ukrainy, ale też na temat inwestycji amerykańskich i polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. Joe Biden ma też potwierdzić zaangażowanie sojusznicze w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i potwierdzić gwarancje z art. 5. NATO. Wczoraj Joe Biden pojawił się z niezapowiedzianą wcześniej wizytą w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Więcej o tym spotkaniu pisaliśmy tutaj.