Biden spotka się z Trzaskowskim? Nasze źródła: "Jest chęć ze strony prezydenta Warszawy"

Joe Biden przebywa z dwudniową wizytą w Warszawie. W planach amerykańskiego przywódcy jest spotkanie z Andrzejem Dudą i przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Wcześniej media donosiły nieoficjalnie, że Joe Biden spotka się także z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Według naszych informacji wszystko w tej sprawie zależy od strony amerykańskiej.

Oficjalna wizyta Joe Bidena w Warszawie potrwa dwa dni. Na wtorek zaplanowano kilka wydarzeń, w tym spotkanie amerykańskiego przywódcy z prezydentem Andrzejem Dudą, a także przemowę do narodu polskiego.

Jak zapowiadał ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, w trakcie przemówienia w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego Joe Biden ma między innymi podziękować Polakom za ich postawę wobec agresji Rosji i pomoc Ukraińcom.

W środę z kolei prezydent USA ma wziąć udział w szczycie grupy tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO, a także spotkać się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Biden spotka się w Warszawie z Trzaskowskim?

W poniedziałek po południu pojawiły się nieoficjalne doniesienia mediów, że Joe Biden spotka się także z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Na nieoficjalne źródła powoływał się portal Onet. Spotkanie miałoby się odbyć pomiędzy wizytą Joego Bidena w Pałacu Prezydenckim a tą w ambasadzie USA.

Co wiadomo w tej sprawie we wtorek i czy do takiego spotkania polityków faktycznie dojdzie? Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

– Do ostatniej chwili nie będziemy tego wiedzieć, ponieważ decyzję o ewentualnym spotkaniu prezydenta Joe Bidena z prezydentem Rafałem Trzaskowskim podejmie strona amerykańska. Ze strony prezydenta Trzaskowskiego jest oczywiście chęć, aby do takiego spotkania doszło, tym bardziej że obaj spotkali się podczas poprzedniej wizyty amerykańskiego prezydenta – usłyszeliśmy w warszawskim ratuszu.

Przypomnijmy, że do spotkania Bidena z Trzaskowskim doszło w ubiegłym roku. Prezydent Warszawy wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oprowadzał wówczas prezydenta USA po centrum koordynacji pomocy uchodźcom przy Stadionie Narodowym.

Według źródeł stołecznego oddziału "Gazety Wyborczej" Joe Biden chciałby się spotkać z innymi przedstawicielami opozycji. – Warszawa pomagała przez ostatni rok uchodźcom z Ukrainy. Oficjalnie spotkanie miałoby dotyczyć pomocy humanitarnej i roli stołecznego samorządu w tej kwestii – mówią rozmówcy gazety.

Mazurek o wizycie Bidena: "Ważne polityczne poparcie dla rządu"

Dodajmy też, że kilka dni temu przedstawiciele PiS przekonywali, że wizyta Bidena w Polsce jest także jego parciem dla obecnego obozu władzy.

"Wizyta prezydenta Bidena będzie wielowymiarową nobilitacją dla Polski. Jest potwierdzeniem wyjątkowego sojuszu i wyrazem szacunku dla postawy Polaków, w kwestii Ukrainy. To również ważne polityczne poparcie dla rządu ZP" – pisała niedawno na Twitterze europosłanka Beata Mazurek.

Jak poinformowała na swojej stronie Kancelaria Prezydenta RP, ceremonia oficjalnego powitania prezydenta USA miała się rozpocząć o godz. 12:50 (konwój wyruszył do Pałacu Prezydenckiego tuż po godz. 13:00). Następnie mają odbyć się rozmowy w wąskim gronie, a po nim przewidziane jest spotkanie plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

"Istotnym elementem wizyty Joe Bidena w Polsce będzie przemówienie wygłoszone we wtorek o godz. 17:30 w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty" – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.