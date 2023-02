Sikorski dla naTemat: Biden nie da PiS-owi czeku in blanco [KOMENTARZ]

– Co czułem? Przede wszystkim wzruszenie – tak europoseł KO Radosław Sikorski opisuje swoje wrażenia dotyczące spotkania prezydentów Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie. Minister spraw zagranicznych w latach 2007-2014 przewiduje, że przemówienie prezydenta USA w Warszawie będzie zawierało nie tylko ostre przesłanie do Rosji, ale i wyraźną sugestię pod adresem Zjednoczonej Prawicy.

Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego, minister spraw zagranicznych w latach 2007-2014. fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Prezydent USA Joe Biden przyleciał do Europy, by odwiedzić Ukrainę i Polskę

Wizyta amerykańskiego prezydenta potrwa do środy 22 lutego

Prezydent Biden pokazuje w ten sposób wsparcie dla Ukrainy w pierwszą rocznicę rosyjskiej napaści

Radosław Sikorski śledzi wizytę prezydenta w Ukrainie i Polsce. Europarlamentarzysta podkreśla symboliczną wymowę scen z Kijowa: serdecznego objęcia przywódców USA i Ukrainy oraz wspólnego przejścia ulicą, podczas gdy w stolicy państwa rozlegał się sygnał syren przeciwlotniczych.

– W Warszawie wiemy aż za dobrze, co to znaczy walczyć w osamotnieniu. Tym ważniejsza jest otucha, jaką przynosi prezydent Biden broniącej się Ukrainie. Dzięki temu Ukraińcy widzą, że nie są sami. Mają za sobą największe światowe mocarstwo – mówi naTemat Radek Sikorski. Były minister spraw zagranicznych podkreśla, że wizyta Bidena w Ukrainie i Polsce to niezwykle ważny politycznie gest.

Jednocześnie Sikorski zaznacza, że twierdzenia niektórych polityków PiS, jakoby wizyta Bidena w Polsce była wyrazem poparcia dla Zjednoczonej Prawicy, są nie tylko nieprawdziwe, ale i niestosowne.

– Im najmniej wypada wyskakiwać z takimi tezami. To oni do końca kibicowali rywalowi Joe Bidena (Donaldowi Trumpowi – red.) – także po tym, jak przegrał wybory. To oni rozpowszechniali bezpodstawne oskarżenia o sfałszowanym głosowaniu – przypomina europoseł Radosław Sikorski nawiązując do wydarzeń sprzed dwóch lat.

Wystąpienie prezydenta Joe Bidena w Warszawie

W rozmowie z naTemat Sikorski przewiduje, że przemówienie Bidena w Warszawie będzie zawierało przynajmniej trzy kluczowe przesłania.

Jednym z nich będzie ostry komunikat pod adresem Rosji, która rozpętała wojnę w Ukrainie, czym złamała "najważniejsze traktaty międzynarodowe, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych, traktaty OBWE, a także umowę o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Ukrainą".

Drugie przesłanie, które – jak przewiduje Sikorski – znajdzie się w wystąpieniu Bidena w Polsce, to plan na najbliższą dekadę dla demokratycznego świata. – To będzie plan na nową, gorszą erę w stosunkach międzynarodowych – precyzuje były minister obrony i spraw zagranicznych.

Trzeci komunikat skierowany będzie do polityków obozu rządzącego w Polsce. – To zapewne nie będzie wyrażone wprost, ale sugestia powinna być czytelna. Myślę, że prezydent Biden zwróci się do przywódców państw, którzy mają zapędy autorytarne i rewizjonistyczne. Podkreśli konieczność przywrócenia praworządności i przestrzegania wszystkich zasad demokratycznych, co jest niezbędne, by należeć do wolnego świata – precyzuje Sikorski.

Według polityka Platformy Obywatelskiej rządzącym się nie upiecze mimo trudnej sytuacji międzynarodowej. – PiS nie dostanie od Bidena czeku in blanco na zamordyzm, mimo że Polska jest strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych – konkluduje Radosław Sikorski.