Wzruszający moment po przemówieniu Bidena. Pozował do zdjęć z grupką dzieci

Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie. Po południu we wtorek polityk wygłosił przemówienie. Po nim nie zabrakło wzruszających momentów, w tym spotkania z grupką dzieci. Zrobiły one sobie z nim całą sesję zdjęć.

Joe Biden z grupką dzieci. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Biden przywitał się tam też z grupką dzieci, które bardzo chętnie pozowały do zdjęć z przywódcą Stanów Zjednoczonych

Prezydent USA Joe Biden wygłosił we wtorek po południu oficjalne przemówienie w Arkadach Kubickiego, czyli w ogrodach Zamku Królewskiego. Po wystąpieniu przez chwilę machał zebranym tam Polakom. Potem przywitał się też z grupką dzieci o różnorodnym pochodzeniu etnicznym, które miały flagi USA, Ukrainy i Polski.

Fot. Pawel Wodzynski/East News Co powiedział jednak Biden podczas przemówienia? – Witaj Polsko! Nasz wspaniały sojuszniku! Dziękuję, że przyjęliście mnie znowu w Warszawie – zaczął.

– Władimir Putin zaczął największą wojnę lądową od czasów II wojny światowej. Węgielnym zasadom pokoju groziło zawalenie. Wszyscy bali się upadku Kijowa, a ja właśnie stamtąd wróciłem i powiem wam: Kijów dumnie się trzyma, Kijów jest wolny! – dodał.

– Inwazja Rosji poddała Ukrainę próbie. Ta inwazja poddała próbie USA, NATO i wszystkie państwa demokratyczne. Rok później pokazaliśmy: jesteśmy mocni, zjednoczeni i nie odwrócimy wzroku! – kontynuował.

Biden: Będziemy bronić suwerenności. Staniemy przeciwko agresji

– Będziemy bronić suwerenności. Staniemy przeciwko agresji i będziemy bronić demokracji. Wczoraj miałem zaszczyt stać z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Będziemy trzymać się razem bez względu na wszystko – obiecał.

– Kiedy Władimir Putin nakazał czołgom najechać Ukrainę, pomylił się. Ukraina jest mocna. Demokracje są silne. Zamiast finlandyzacji NATO, doczekał się NATO-izacji Finlandii i Szwecji. NATO jest mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – ogłosił.

– Putin myślał, że uczyni z nośników energii broń. A my pracujemy nad niezależnością energetyczną. Myślał, że przywódcy będą słabi. Putin stanął naprzeciw demokracjom całego świata, które wzmocniły się – wymienił.

– Władimir Putin wybrał tę wojnę. Każdy dzień wojny to jego wybór. Ta wojna zaczęła się od słów. USA zgromadziły koalicję ponad 50 narodów, by przekazać broń dla Ukrainy. To artyleria, amunicja, czołgi. Zwiększyliśmy zaopatrywanie Ukrainy – zaznaczył.

Co ma jeszcze w planach Joe Biden? Spotkał się już z Trzaskowskim

Co ma jeszcze w planach Biden podczas wizyty w Warszawie? Na wtorek, jak donoszą media, prezydent USA ma się spotkać jeszcze z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Trzaskowski już pochwalił się zdjęciami z tego spotkania.

"Spotkanie z prezydentem Joe Bidenem po jego przemówieniu w Warszawie. To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji" – napisał Trzaskowski na Twitterze, któremu towarzyszył też Donald Tusk i marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki.

Jeśli chodzi o środę, to prezydent USA weźmie udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. W jej skład wchodzą: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy. Na tym spotkaniu pojawi się też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Według harmonogramu podanego przez Kancelarię Prezydenta, w środę o godz. 14:10 zaplanowano powitanie gości, a o godz. 14:35: family photo. Sesja plenarna prezydentów B9 ma rozpocząć się o godz. 14:40.