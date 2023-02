Jak wygląda synek Królikowskiego i Opozdy? Zdecydowanie wdał się w mamę

Vincent Królikowski urodził się dokładnie 22 lutego 2022 roku. Rodzice chłopca - Joanna Opozda i Antoni Królikowski - rozstali się na chwile przed jego narodzinami. Aktorka samodzielnie wychowuje dziecko i chętnie dzieli się refleksjami na temat macierzyństwa. W pierwsze urodziny malca pokazała niemal całą jego buzię. Podobieństwo do mamy jest uderzające!

Jak wygląda syn Antka Królikowskiego i Asi Opozdy? To zdjęcie mówi wszystko Fot. Instagram.com / @asiapozda

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rok temu zostali rodzicami. Na świat przyszedł Vincent

Z okazji "roczku" aktorka wyprawiła imprezę urodzinową dla pociechy. Pokazała imponujące słodkości zamówione na przyjęcie

Zaskoczyła także fanów, pokazując połowę buzi synka. My nie mamy wątpliwości - chłopiec to wykapana mama!

Roczek Vincenta Królikowskiego

Joanna Opozda szybko po porodzie wróciła do zawodowych obowiązków. Przyznała, że miały na to wpływ jej perypetie w życiu prywatnym, w tym rozstanie z mężem, Antkiem Królikowskim.

– Bardzo bym chciała spędzać z synkiem cały swój czas. Niestety jest to niemożliwe. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego powrotu do formy i pracy. Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę – mówiła w rozmowie z magazynem "Party". Wiadomo, że malcem często opiekuje się babcia, mama aktroki.

22 lutego Vincent świętuje swoje pierwsze urodziny, a jego mama, Joanna Opozda z radością relacjonowała w sieci przygotowania do wyczekiwanego przez wszystkich przyjęcia z okazji roczku. Pokusiła się nawet od sentymentalną podróż w czasie do posta, którego wrzuciła po narodzinach synka.

"'Myślę, że będziesz bardzo wesołym, mądrym i wrażliwym chłopcem'. I dokładnie tak jest" – podkreśliła aktorka, dla której synek jest oczkiem w głowie. Na jej InstaStories zagościła seria zdjęć i filmików. Pochwaliła się pokaźnym tortem, który zrobiono specjalnie na zamówienie. Były też słodkości z tęczowymi lukrowaniami.

Na Instagramie pojawiło się również zdjęcie bucików, o których Opozda wspominała niedawno w wywiadzie z Pudelkiem, anonsując to, że niebawem pojawi się kolekcja ubrań sygnowana jej nazwiskiem.

– Robimy kampanię i ja będę prezentować ubrania. A jeszcze niedługo będą buciki dla dzieci... Też sobie zamarzyłam i właśnie chciałam coś dla Vincenta stworzyć. Buciki będą nazywać się "Vincent", także w ogóle takie "Vincenciki" – zapowiedziała.

Na zdjęciu dodała opis, w którym zaznaczyła, że to prototyp bucików. "Kolory będą inne (...) są specjalnie wyprofilowane, szyte ręcznie w Polsce, idealne do żłobka czy przedszkola".

Jak wygląda syn Antka Królikowskiego i Asi Opozdy? To zdjęcie mówi wszystko

Syn Królikowskiego i Opozdy w swoje urodziny został wystrojony przez mamę w uroczy zestaw, mający imitować eleganckie spodnie garniturowe, kamizelkę oraz dostojną muszkę.

Dumna aktorka nie omieszkała sfotografować syna i nagrać go, jak bawi się na dywanie zabawkami, które zapewne dostał w prezencie.

Opozda dodała zdjęcie, na którym zasłoniła cześć buzi Vincenta emotikonem czerwonego serduszka. Już wcześniej praktykowała takie zabiegi, ponieważ nie chce pokazywać wizerunku malucha. Nie wyklucza tego w przyszłości, ale zapewne będzie to musiała skonsultować z ojcem dziecka.

Na kadrze jednak tym razem widać nieco więcej. Roczny Vincent to śliczny chłopiec o blond włosach. Ma wydatne usta i piękne oczy. Z miejsca można stwierdzić, że to wykapana mama.