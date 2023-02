Mężczyzna został oskarżony za jazdę po pijanemu po podwórku. Sąd wydał precedensowy wyrok

Jazda pod wpływem alkoholu jest zakazana - nie tylko prawnie, ale i moralnie. Za dużo ludzi ginie na drogach z tego powodu. Czy jednak jeśli chcemy przestawić samochód po kilku piwkach tylko i wyłącznie na swojej działce, to też się liczy? Sąd w Rybniku wydał wyrok ws. mężczyzny, który prowadził auto po pijanemu, ale nie wyjechał poza teren własnej posesji.

Czy można prowadzić auto po alkoholu na własnej działce lub posesji? Fot. EAST NEWS

Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej pół promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg 1 dm3 w wydychanym powietrzu) grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Sąd w Rybniku uniewinnił mężczyznę, który miał 1,7 mg alkoholu i prowadził samochód. Robił to jednak na swoim podwórku?

Na jakiej podstawie tak orzekł? W skrócie: na prywatnej działce nie odbywa się "ruch lądowy".

W 2021 roku pijany mężczyzna pokłócił się z ojcem, kopnął w szybę drzwi, skaleczył się i zakrwawiony wsiadł do auta. Dojechał tylko do bramy, bo tam zobaczył go jego kolega. Zauważył, że coś jest nie tak, więc mu pomógł i zawiózł go do domu. Mężczyzna został jednak oskarżony o prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Miał 1.70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sprawę opisuje "Rzeczpospolita", ale szczegóły tej kłótni nie są wyjaśnione. Trochę więcej jest w samym uzasadnieniu: "Świadek wskazał, iż przyszedł pieszo do oskarżonego, który siedział wtedy w samochodzie, który miał wyłączony zapłon. Po rozmowie widząc, że oskarżony miał krwawiącą nogę, pojechał samochodem, podwożąc oskarżonego do swojego domu, aby tam jeszcze spokojnie porozmawiać".

Czy można prowadzić auto po pijanemu na swoim podwórku lub działce?

Sama awantura i to, jak o sprawie dowiedziała się policja, jest jednak mniej istotne. Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy przepis o zakazie jeżdżenia autem po pijanemu obowiązuje wszędzie, a w tej konkretnej sytuacji: na terenie prywatnego podwórka. Idę o zakład, że każdy kierowca się nad tym zastanawiał. Przepisy są stanowcze, ale też wydają się dotyczyć praktycznie każdej sytuacji, w której prowadzimy samochód (czy samolot).

Par. 1.: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Diabeł tkwi jednak w szczegółach. W artykule na portalu "RP" możemy przeczytać, że sąd w Rybniku nie znalazł dowodów na to, iż oskarżony złamał ten przepis. Wynika bowiem z niego, że w stanie nietrzeźwości można prowadzić pojazd mechaniczny wszędzie tam, gdzie nie ma "ruchu lądowego". Powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego.

Ruchem lądowym jest nie tylko ruch na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, ale również ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku. Do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie mogą natomiast zostać zaliczone miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie w danym miejscu dopuszczone jest do ruchu wąskie grono osób

Krótko mówiąc: na zamkniętym terenie prywatnym, jak w tym wypadku ogrodzone podwórko, nie odbywa się ruch lądowy

Sędzia Justyna Sarikaya odwołała się do jeszcze starszego postanowienia Sądu Najwyższego - z 1976 roku. Możemy w nim przeczytać, że miejsce, w którym odbywa się ogólny lub lokalny ruch pojazdów, jest tam, gdzie drogi, czyli "wydzielone, przystosowane do komunikacji pasy ziemi łączące poszczególne miejscowości lub punkty terenowe; takim miejscem nie jest podwórko prywatnego domu mieszkalnego".

Portal autokult.pl wskazuje jednak na pewien wyjątek: jeżeli na imprezę zjeżdżają się samochodami goście, to wtedy na terenie podwórka raczej będą uczestniczyli w ruchu lądowym. "Tym bardziej że na taką imprezę będą mogły wjechać również osoby postronne (np. obsługa), a po terenie posesji będzie się odbywał ruch pieszych (zagrożone bezpieczeństwo)" – czytamy.

Ponadto warto też zauważyć, że w Polsce nie występuje prawo precedensu, które znamy z amerykańskich filmów i seriali. Można się za to powoływać na orzeczenie, jak właśnie zrobił to sąd w Rybniku. Jednak to, że wydał taki wyrok, nie oznacza, że w innym, nawet analogicznym przypadku, oskarżony zostanie od razu uniewinniony. Generalnie - piłeś, nie jedź, nawet na swojej działce.