Martyna Kaczmarek przeszła przez piekło. "Przez półtorej godziny walczyłam o życie"

Martyna Kaczmarek wróciła do antydepresantów. "Poczułam przerażający lęk" Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W 11. edycji "Top Model" jedną z uczestniczek była Martyna Kaczmarek, która sama siebie określała jako modelka plus size. Przed pojawieniem się w programie była już znana w sieci. Na swoim profilu na Instagramie pokazuje przede wszystkim treści związane z feminizmem. Na koncie ma własną książkę "FeMYnizm".

Modelka curvy aktualnie promuje akceptowanie swojego ciała, czyli szeroko pojętą "ciałopozytywność". Nie boi się również jasno wyrażać swoich poglądów. Jest też szefową fundacji Ciałość. Jej najnowszy wpis jest związany jednak z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

Otworzyła się przez swoimi followersami, mówiąc o koszmarze, który przeżyła w ostatnich dniach. Była tak przestraszona tym, co się z nią dzieje, że napisała ukochanemu wiadomość: "umieram". Przyznała, że wróciła do farmakoterapii.

Wczoraj, przez półtorej godziny walczyłam o życie. W swojej głowie. Byłam pewna, że tym razem naprawdę zaraz stanie się coś okropnego. Napisałam nawet SMS do Mateusza: 'Umieram'. Tym razem, bo tych razów były już setki. 90 minut tętna 160, zawroty głowy, hiperwentylacja, duszności, uczucie odrealnienia. W tym samym czasie wzorowe EKG, ciśnienie 120/80, osłuch w normie, saturacja 99. Holter - w trakcie. Ale jak to? To zmyśliła to sobie? Nie. Ja naprawdę tak się czułam. Miliony osób na świecie tak się czują.