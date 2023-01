nt_logo

Najmłodsze mają od 7 do 12 lat. Dramatyczny rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży

Najmłodsze mają od 7 do 12 lat. Dramatyczny rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży

Alan Wysocki

2031 – tyle prób samobójczych i samobójstw osób do 18. roku życia odnotowano w 2022 roku. Jak wynika z danych Fundacji GrowSPACE przekazanych naTemat, najmłodsze ofiary mają nawet od 7 do 12 lat. – Dzieci i nastolatki nie mają jeszcze wypracowanych kompetencji do radzenia sobie w kryzysowych momentach – mówi nam psycholożka Paulina Filipowicz.

Najmłodsze mają od 7 do 12 lat. Rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży. Fot. PA Wire / Press Association Images / East News ; GrowSPACE dla naTemat Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Wojewódzkie komendy policji przekazały Fundacji GrowSPACE informacje dotyczące prób samobójczych oraz samobójstw dzieci i młodzieży do 18. roku życia

2031 – tyle prób samobójczych i samobójstw osób do 18. roku życia odnotowano w 2022 roku

– To dwa tysiące dramatycznych historii w szkołach. To dwa tysiące złamanych serc rodziców – mówi Dominik Kuc, który ujawnił dane redakcji naTemat

– W społeczeństwie potrzeba wiedzy i świadomości. Nie bójmy się o tym rozmawiać – apeluje psycholożka Paulina Filipowicz

Najmłodsze mają od 7 do 12 lat. Rekord samobójstw dzieci i młodzieży Fundacja GrowSPACE zwróciła się do wojewódzkich komend policji z wnioskiem o podanie, ile odnotowano prób samobójczych i samobójstw dzieci i młodzieży do 18. roku życia w 2022 roku. Po otrzymaniu informacji zostały one przekazane redakcji naTemat. Dane prezentują się następująco: Zachodniopomorskie - 64

Pomorskie - 417

Warmińsko-mazurskie - 83

Podlaskie - 85

Lubelskie - 124

Podkarpackie - 96

Małopolskie - 193

Świętokrzyskie - 87

Mazowieckie (bez Warszawy) - 71

Warszawa - 83

Kujawsko-pomorskie - 48

Wielkopolskie - 84

Śląskie - 301

Opolskie - 21

Dolnośląskie - 108

Lubuskie - 33

Łódzkie - 133 Z informacji podanych przez policję wiadomo, że za niektórymi próbami stały enigmatycznie określane "problemy" w szkole czy rodzinie. Najmłodsze ofiary mają od 7 do 12 lat. Na 2031 prób samobójczych 150 nie udało się zapobiec. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży . "To dwa tysiące złamanych serc rodziców" – To dramatyczne dane. Pokazują drastyczny wzrost liczby przypadków prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Jeszcze w 2020 roku było ich niewiele ponad 800. To przyrost o 150 proc. – mówi w rozmowie z naTemat Dominik Kuc, który zgromadził i przetworzył dane. Jeszcze w 2021 roku 1439 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą. – Te dwa tysiące prób mogą wyglądać jak sucha liczba, ale to dwa tysiące dramatycznych historii w szkołach. To dwa tysiące złamanych serc rodziców i wreszcie około dwóch tysięcy osób w kryzysie suicydalnym – dodaje. – Każdy tego typu przypadek pokazuje, że system gdzieś zawiódł i pomoc nie została udzielona na czas. Reagować należy już przy pierwszych objawach kryzysu suicydalnego – komentuje. Dlaczego młodzież decyduje się na podjęcie próby samobójczej i dlaczego po tak desperackie kroki sięgają już nawet poniżej 12. roku życia? O to zapytaliśmy psycholożkę Paulinę Filipowicz. – Zachowania samobójcze to zjawisko bardzo złożone. Specjaliści nie mają jednej prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie podejmują decyzję o odebraniu sobie życia. Na te tragedie wpływa wiele różnych czynników – mówi. – To m.in. zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wcześniejsze zachowania samobójcze u osoby lub w jej otoczeniu, przynależność do grupy mniejszościowej, problemy w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym – wymienia. Samobójstwa dzieci i młodzieży. "Nie bójmy się o tym rozmawiać" – Musimy pamiętać, że dzieci i nastolatki nie mają jeszcze wypracowanych kompetencji do radzenia sobie w kryzysowych momentach – podkreśla, po czym dodaje: – Dlatego to my, dorośli, rodzice, opiekunowie i opiekunki, nauczyciele i nauczycielki, ale również osoby sprawujące władzę, powinniśmy być stabilnym i empatycznym wsparciem. Filipowicz zaznacza, że samobójstwom można i trzeba zapobiegać. – W społeczeństwie potrzeba wiedzy i świadomości, jakie sygnały świadczą o zagrożeniu samobójczym i jak udzielać pierwszej pomocy emocjonalnej. Nie bójmy się o tym rozmawiać – apeluje. Kuc wskazuje, że konieczne jest wypracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do specjalistów, utworzenie zespołów interwentów kryzysowych, wsparcie dla psychoedukacji oraz działań postwencyjnych, ograniczających efekt Wertera. W tym celu Fundacja GrowSPACE przygotowała specjalną petycję do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dokument można podpisać < > . Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze? – Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 – Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

2031 – tyle prób samobójczych i samobójstw osób do 18. roku życia odnotowano w 2022 roku. Jak wynika z danych Fundacji GrowSPACE przekazanych naTemat, najmłodsze ofiary mają nawet od 7 do 12 lat. – Dzieci i nastolatki nie mają jeszcze wypracowanych kompetencji do radzenia sobie w kryzysowych momentach – mówi nam psycholożka Paulina Filipowicz.