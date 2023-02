13-latka wpadła pod tramwaj. Mrożące krew w żyłach nagranie jest przestrogą

Gorzów Wielkopolski. Nastolatka weszła wprost pod ruszający z przystanku tramwaj. Pojazd przejechał po niej, a właściwie nad nią - policjanci mówią o "cudzie", że 13-latce praktycznie nic się nie stało. Nagranie z wypadku, które trafiło do internetu, wygląda bowiem przerażająco.

13-latka wpadła pod tramwaj. Film z wypadku wygląda przerażająco. Kadr z gorzowianin.com / YouTube

Zdarzenie miało miejsce w środę przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dokładnie na przystanku tramwajowym "Chodkiewicza".

13-latka wpadła pod tramwaj, ale miała gigantyczne szczęście. Doznała tylko kilku otarć i siniaków.

Według policjantów do wypadku doszło z winy dziewczyny, która nie zachowała odpowiedniej ostrożności.

Zdarzenie zaczyna się zupełnie niewinnie. Na nagraniu z monitoringu widzimy ludzi, którzy wysiedli na przystanku oraz ruszający tramwaj. Nagle dziewczyna skręca w lewo wprost pod jadący pojazd. Po prostu go nie zauważyła - jakość filmiku nie pozwala ustalić czy to z powodu słuchawek, kaptura czy jeszcze czegoś innego.

Motorniczy dopiero ruszał z przystanku, więc tramwaj nie był rozpędzony, ale też nie był w stanie się zatrzymać w miejscu. Dziewczyna była też na tyle niska, że trafiła w "martwe pole", z którego nie był w stanie jej zobaczyć. Tramwaj uderzył w nią, a ona wpadła pod koła.

Zanim pojazd wyhamował, przejechał krótki odcinek wraz z dziewczyną pod podwoziem. Wbrew temu, co podpowiada nam wyobraźnia - 13-latka nie została poćwiartowana, ale zaraz później wyczołgała się spod tramwaju. Z pomocą ruszyli jej przechodnie, w tym sam motorniczy, który z pewnością również przeżył chwilę grozy.

Nastolatka z Gorzowa wpadła pod tramwaj i przeżyła. Policjanci mówią o "cudzie"

Nagranie wygląda dramatycznie (można je obejrzeć tutaj), ale ma happy end. "13-latka weszła pod tramwaj, który ruszał z przystanku. Nastolatka została uderzona przez pojazd, który następnie musiał awaryjnie hamować. To cud, że przy takim zderzeniu nic jej się nie stało" – mówi cytowany przez portal gorzowianin.com, Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. Na miejsce została wezwana policja i pogotowie. Dziewczyna jednak nie potrzebowała hospitalizacji. Choć wydaje się to niemożliwe, miała tylko kilka otarć. "Interia" podaje, że po wstępnych ustaleniach funkcjonariuszy, do wypadku doszło z jej winy.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do potrącenia doszło z winy 13-latki, która nie zachowując należytej ostrożności weszła przed ruszający tramwaj. Miała ogromne szczęście, że to zdarzenie zakończyło się dla niej tylko na kilku otarciach.

Tramwaj ma pierwszeństwo przed pieszym wchodzącym na przejście

Przypomnijmy, że pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo np. przed samochodami, ale nie przed tramwajem. Zeszłoroczna nowelizacja zmieniła wiele, ale to pozostało po staremu.

"Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju" - czytamy w art. 13 zaktualizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Warto też zauważyć, że tramwaj nie ma zawsze pierwszeństwa, jak wiele osób uważa. W większości przypadków to się faktycznie sprawdza, ale np. jeśli na skrzyżowaniu jest sygnalizacja, a on skręca, to musi ustąpić pierwszeństwa samochodom z naprzeciwka.