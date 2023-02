Afera toaletowa w prokuraturze, ktoś wywiesił "listę hańby". Ziobro wkracza do akcji

Ktoś wywiesił na drzwiach toalety Sądu Okręgowego w Elblągu "listę hańby". Znalazły się na niej nazwiska osób, które poparły Macieja Nawackiego do neo-KRS. Teraz do akcji wkracza Zbigniew Ziobro. Sprawę badają nie byle śledczy, bo pracownicy Prokuratury Krajowej.

Afera toaletowa w prokuraturze. Ziobro wkracza do akcji. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

"Klozet gate " lub "afera toaletowa" wybuchła w styczniu 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Elblągu

Wszystko przez wzgląd na listę hańby z nazwiskami sędziów, którzy popierali Macieja Nawackiego

Teraz do akcji wkracza Zbigniew Ziobro. Prokuratura Krajowa już ustala tożsamość autora przedsięwzięcia, choć zniesławienie ściga się z oskarżenia prywatnego

Rok temu na drzwiach toalety elbląskiego sądu umieszczono "listę hańby". Umieszczono na nich nazwiska sędziów, którzy poparli reelekcję Macieja Nawackiego do nowej KRS. Zdjęcie prędko trafiło do sieci i krążyło sędziowskie fora.

W końcu aferę toaletową wzięła na warsztat Prokuratura Krajowa. Śledczy Zbigniewa Ziobry chcą odnaleźć autora "listy hańby" oraz pociągnąć go do odpowiedzialności za "znieważenie".

"Prowadzone jest w sprawie znieważenia poprzez publikację w serwisie społecznościowym. Zostało zainicjowane pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu oraz przesłaną uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu" – wyjaśnił dla Onetu rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński.

Z nieoficjalnych ustaleń serwisu wynika, że śledczy regularnie kursują z Warszawy do Elbląga, by przesłuchiwać sędziów oraz innych pracowników sądu.

Co jednak najciekawsze, sprawy o znieważenie - zgodnie z prawem - prowadzone są z oskarżenia prywatnego. Sędziowie powinni więc wnieść własne oskarżenia, opłacić koszty sądowe i samodzielnie wyjaśniać aferę toaletową.

– Woleli użyć upolitycznionej Prokuratury Krajowej, żeby ich wyręczyła i zajęła się, przepraszam za te słowa, "aferą kiblową" – powiedział w rozmowie z Onetem anonimowy pracownik Sądu Okręgowego w Elblągu.

Kim jest Maciej Nawacki? Sędzia neo-KRS z nadania Ziobry

Nawacki jest znany jako członek neo-KRS, który zarządził natychmiastowe zaprzestanie wykonywania czynności orzeczniczych przez Pawła Juszczyszyna. Jego kariera przyśpieszyła za czasów Zbigniewa Ziobry. Prawnik podarł też przed kamerami uchwałę o przywróceniu Juszczyszyna do pracy.

Od 2005 do 2007 roku orzekał w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Następnie trafił do Sądu Rejonowego w Olsztynie, gdzie w 2017 roku objął tekę prezesa. Rok później prawnik wystartował do Krajowej Rady Sądownictwa, przedkładając w Sejmie niezbędną listę podpisów poparcia. Co ciekawe, Nawacki poparł sam siebie.

O prawniku jest głośno nie tylko przez wzgląd na neo-KRS. Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie prawnik rozpisywał się na Twitterze o tym, jak Władimir Putin powinien zaatakować naszego sąsiada. "Z punktu widzenia politycznego interesu Kremla racjonalnym byłoby ograniczone uderzenie z Białorusi na Wołyń, Rawę Ruską i dalej w kierunku Lwowa. Odcina Ukrainę od zachodu, oszczędza wschód, niszczy najbardziej antyrosyjskie regiony" – oznajmił na Twitterze Maciej Nawacki.