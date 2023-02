Gelner i Cielecka są w związku od kilku lat. Tak wyglądały początki ich znajomości

Bartosz Gelner wystąpił ostatnio w programie Szymona Majewskiego "Nie mam pytań". Opowiedział tam między innymi o początkach znajomości z Magdaleną Cielecką. Okazuje się, że aktorka na początku w ogóle nie była nim zainteresowana.

Gelner i Cielecka od razu wpadli sobie w oko? fot Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są w związku od czterech lat

Choć niewiele mówią o swojej relacji, to zdarzają się wyjątki. Tak było też w przypadku najnowszego wywiadu aktora

Choć ich drogi przecinały się już nie raz, to dopiero po latach zapałali do siebie uczuciem

Od lat działają w tej samej branży – aktorskiej. Ona zyskała jeszcze liczniejsze grono sympatyków, wcielając się w główną postać w serialu "Chyłka", a on występując w "Szadzi" i "Sexify".

Choć o ich związku plotkowało się od 2019 roku, to starali się chronić prywatność i nie opowiadali w mediach o swojej relacji. Przełamała to jednak Magdalena Cielecka w kwietniu 2022 roku, udzielając wywiadu dla "Zwierciadła", w którym opowiedziała o związku z 16 lat młodszym partnerem.

– Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam. Ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuję go przez pryzmat wieku, tylko dlatego, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne. Moje życie jest tu i teraz, takie. Jestem w nim na całość – powiedziała. Para nadal jednak rzadko pokazuje się razem, dlatego każde ich ujęcie, nawet to w gronie znajomych, wzbudza niemałą sensację. Jakiś czas temu Bartosz Gelner, goszcząc w programie Kuby Wojewódzkiego nawiązał do swojego szczęśliwego związku ze starszą kobietą. Wspomniał, że w polskim społeczeństwie to nadal temat tabu. – To jest jakiś absurd, ku***. Widzimy mnóstwo przykładów mężczyzn, którzy mają młodsze partnerki i chwała im za to. Niech każdy sobie robi, co chce – zauważył. Przyznał, że irytują go uwagi, że wygląda jak syn Cieleckiej. – A to Magda wygląda, jakby była w moim wieku – przekonywał.

Gelner o początkach z Cielecką

Aktor otworzył się też nieco w rozmowie z Szymonem Majewskim. Przyznał, że Magdalena wcześniej zupełnie nie zwróciła na niego uwagi, choć pracowali w jednym miejscu.

– Dziwię się, że Magda nie zwróciła na mnie uwagi wcześniej, bo przecież byliśmy dużo wcześniej wspólnie na etacie. Jakoś tak się po prostu przecięliśmy i tak to się wydarzyło – powiedział Szymonowi Gelner.

Inne gwiazdorskie pary, które dzieli spora różnica wieku

Dodajmy, że w show-biznesie jest wiele par, które od lat udowadniają, że wiek nie ma znaczenia, gdy pojawia się prawdziwe uczucie.

U Edyty i Cezarego Pazurów różnica wynosi 26 lat. Razem wychowują troje dzieci. Agata i Piotr Rubikowie też doczekali się potomstwa, dwóch córek. Choć dzieli ich 19 lat, to tworzą naprawdę udane małżeństwo.

Kolejnym przykładem jest Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński. Tutaj różnica to równo 27 lat. Para mierzyła się z falą docinek ze strony wielu osób. To jednak nie przeszkodziło im w tym, aby tworzyć szczęśliwą rodzinę z małym synkiem Kriskiem.

Przypomnijmy, ostatnio Karol Strasburger w rozmowie z Joanną Stawczyk z naTemat opowiedział o swoim dojrzałym i szczęśliwym związku z 37 lat młodszą Małgorzatą Weremczuk.