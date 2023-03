Skusisz się na soczystą szarpaną wieprzowinę? Rozpłyniesz się, gdy jej skosztujesz [PRZEPIS]

Joanna Stawczyk

S zarpana wieprzowina z przepisu Daniela Brzezińskiego z kanału UMAMI to totalny odlot. Danie bardzo proste, natomiast potrzebny jest czas, aby nasza wieprzowinka sobie zmiękła, sos zgęstniał, a smaki się przegryzły. Brzmi to jak idealny plan na coś pysznego, dlatego jedziemy z tematem! Leć do kuchni tak jak my.