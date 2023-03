Przepyszne tosty z ciągnącym serem i jajkiem. Pogromcy kaca nadciągają! [PRZEPIS]

Tosty to jedna z naszych ulubionych opcji śniadaniowych. Dlaczego? Dają kopa na resztę dnia, a poza tym są zwyczajnie wyśmienite. Idealnie nadadzą się też na imprezę lub parapetówkę – a następnego dnia uratują ci życie. Przepis znajdziecie na kanale UMAMI, przygotowany przez Daniela Brzezińskiego.

Posiłek, który uratuje ci życie po piątkowym wieczorze? Bardzo proszę!

Nie zapomnij o ketchupie. W pomidorach jest dużo potasu - działa dobrze na serducho

Jak spróbujesz tych odjazdowych tostów, będziesz śpiewać "Taki duży, taki mały może tosta zjeść"!

Przepis na tosty z ciągnącym serem i jajkiem. Szybkie śniadanie na kaca

Najważniejszym składnikiem menu na kaca jest oczywiście smażony lub zapiekany ser. Pod każdą postacią spełnia swoją rolę. Jest słony, ma wyrazisty lub delikatny smak, a połączony z odpowiednio dobranymi składnikami podbije najbardziej wybredne podniebienia. W śniadaniowych, kacowych tostach, które proponuje prowadzący kanału UMAMI, mamy akurat cheddar.

Chleb tostowy

2 jajka

Plaster szynki

20 g sera cheddar

Szczypiorek

Papryczka chilli

Pomidor

Masło

ETAP 1) W pierwszej kolejności smarujemy dwie połówki chleba tostowego masłem. Przekładamy posmarowane kromki na patelnie (masłem do dołu) i smarujemy drugą stronę.

ETAP 2) Zarumieniamy pieczywko z jednej i drugiej strony kładąc je na środku patelni, a w międzyczasie przygotowujemy jajka.

ETAP 3) Rozbijamy do miseczki jajka, dodajemy odrobinę soli oraz pieprzu. Energicznie roztrzepujemy jajka do gładkiej konsystencji. Ubijamy je do momentu, aż powstanie mała pianka. Będziemy mieli pewność, że są one dobrze ubite.

ETAP 4) Jak widzimy, że nasze tosty już się zarumieniły dodajemy kawałeczek masła na patelni z boku, aby cały tłuszcz pokrył patelnie. Wlewamy nasze ubite wcześniej jajka tak, aby pokryły prawą i lewą część patelni.

ETAP 5) Następnie podnosimy delikatnie tosty i wlewamy nadmiar jajek pod nie. Po ścięciu się jajek energicznym ruchem odwracamy na drugą stronę.

ETAP 6) Po odwróceniu nakładamy starty cheddar. Gwarantuję, to będzie niebo w gębie! Kolejno na ser dajemy porządny kawałek naszej ulubionej szynki, do tego solidna porcja pokrojonego szczypiorku.

ETAP 7) Następnie dorzucamy wcześniej pokrojonego pomidora 2-3 plastry, do tego odrobina zielonej, ostrej papryczki (na kaca radzimy wersję delikatniejszą) i na koniec naszego "nadzienia" dosypujemy więcej sera!

ETAP 8) Teraz zamykamy nasze cudeńko – zwijamy prawą i lewą część do środka i zamykamy tosta uważając, aby nasze pyszności nie uciekły ze środka. Przewracamy sandwicha na drugą stronę, aby nasz ser również rozpuścił się z drugiej strony.

ETAP 9) Jak tosty są zrumienione po jednej i drugiej stronie, a ser się rozpuścił, to znak, że zdejmujemy je z patelni, kroimy w trójkąty i możemy wcinać!

Myślę, że już w najbliższą sobotę dasz się namówić na kacowe tosty! Koniecznie z przyjaciółmi zaplanuj pidżama party, aby zjeść je w doborowym towarzystwie. Są szybkie, proste i tanie! Trzy plusy, zero minusów!

Jak coś - wcale nie musisz być na kacu, żeby się nimi zajadać. Dobrze korzystać z alkoholu z umiarem, tak, żeby czerpać garściami z wolnego czasu i faktycznie zregenerować siły i zrobić coś fajnego, a nie tylko leżeć zmarnowanym w łóżku.