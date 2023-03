Te zmiany w komunii świętej zaskoczą Polaków. Watykan wydał oświadczenie

Te zmiany w sakramencie komunii mogą wywołać konsternację polskich katolików, którzy zazwyczaj są silnie przywiązani do tradycji. Zatwierdziła je jednak Stolica Apostolska i to na prośbę polskich biskupów. Chodzi o przyjęcie komunii w innej niż dotychczas formie, a mianowicie jako chleb o niskiej zawartości glutenu.

Zmiany w komunii świętej. ogłosił Watykan. Chleb z niskim poziomem glutenu Piotr Hukalo/East News

Zmiany w komunii świętej – jest oświadczenie Watykanu

Zmiany w komunii świętej – chleb z niską zawartością glutenu

Swoje posiedzenie miała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Obradowała w Warszawie, a wśród omawianych tematów znalazł się projekt dokumentu dotyczący zasad formacji lektora, akolity i katechisty.

Przewodniczący komisji bp Piotr Greger poinformował, że Stolica Apostolska w dekrecie Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z grudnia 2022 r, "pozytywnie odniosła się do prośby polskich biskupów, dotyczącej zezwolenia przyjęcia komunii świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu".

Bp Piotr Greger podkreślił, że uznanie chleba o niskiej zawartości glutenu za możliwy do spożywania w sakramencie komunii będzie "dużym uproszczeniem dla osób chorych na celiakię". Jak powiedział przewodniczący komisji, biskupi prosili o zmianę brzmienia jednego z punktów Instrukcji Episkopatu Polski dotyczącego materii Eucharystii.

– Prosiliśmy o zgodę Stolicy Apostolskiej, aby taką decyzję mógł podjąć proboszcz miejsca lub duszpasterz, ewentualnie ten, kto przewodniczy liturgii, nie wymagając zaświadczenia o chorobie. Oczywiście tylko w uzasadnionej sytuacji – wyjaśnił biskup.

Poruszył także temat projektu dokumentu, dotyczącego zasad formacji lektora, akolity i katechisty, który powstaje we współpracy z komisją ds. wychowania katolickiego KEP i zespołem KEP ds. nowej ewangelizacji. Powiedział, że "będzie procedowany po dalszych decyzjach Stolicy Apostolskiej, dotyczących dekretu ogólnego w tej sprawie".

Księża wezwali policję, bo 13-latek wypluł komunię

Kościół naucza, że opłatek używany przy sakramencie komunii musi być traktowany z należytym szacunkiem. Jak już informowaliśmy w naTemat.pl, księża w jednej z bełchatowskich parafii wzięli to szczególnie do serca i do chłopca, który "ciało Chrystusa" wypluł i schował do kieszeni, postanowili wezwać policję.

Podczas udzielania komunii jeden z księży zauważył nastolatka, który po przyjęciu eucharystii wypluwa ją i chowa do kieszeni. Interwencja duchownych była błyskawiczna - pytano go, po co przyjmował komunię, skoro zaraz ją wypluł, kiedy był u spowiedzi, po czym wezwano policję.

Z relacji księży wynika, że nastolatek trzykrotnie próbował uciec z kościoła, ale został powstrzymany. Szarpał się i podawał nieprawdziwe dane. Policjantom zaś wytłumaczył, że "wypluł Pana Jezusa", bo bolał go ząb. 13-latek ostatecznie eucharystię połknął.

Jeden z księży bełchatowskiej parafii wyjaśniał, że policję zawiadomiono w obawie przed profanacją komunii. – Mamy specyficzny czas, jesteśmy tuż przed Wszystkimi Świętymi. 31 października jest halloween i często dochodzi do tego, że grupy osób są wynajmowane, by kraść hostię i dochodzi do profanacji na czarnych mszach świętych – tłumaczył duchowny.